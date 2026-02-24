Rivoli, la pianificazione della città diventa integrata: i quartieri al centro del nuovo Piano Regolatore e del Piano del Traffico

La pianificazione urbana di Rivoli entra in una fase cruciale. Dopo il ciclo di incontri avviato a febbraio dedicato alla mobilità, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Errigo rilancia la sfida della partecipazione estendendo il confronto con la cittadinanza anche ai temi del nuovo Piano Regolatore.

Il principio guida è racchiuso nel claim della campagna: “Perché tutto è connesso”. L’obiettivo è superare la logica degli interventi isolati per adottare una visione d’insieme dove la viabilità, lo sviluppo urbanistico, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita nei quartieri dialogano costantemente tra loro.

«Il nostro obiettivo è una Rivoli più semplice da vivere e più moderna, e per arrivarci dobbiamo smettere di pensare per compartimenti stagni» – dichiara il Sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo. «Urbanistica e viabilità sono due facce della stessa medaglia: non si può immaginare come cambierà un quartiere senza pensare a come ci si sposterà al suo interno. Con questi incontri portiamo l’Amministrazione fuori dal Palazzo per ascoltare chi la città la vive ogni giorno. Non cerchiamo il consenso su decisioni già prese, ma una collaborazione reale per fare in modo che ogni scelta tecnica sia coerente con i bisogni concreti delle persone».

Mentre si avviano a conclusione gli appuntamenti dedicati specificamente al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) – con gli ultimi due incontri previsti il 3 e 4 marzo a Tetti Neirotti e Bruere – il calendario si arricchisce di una nuova serie di tappe dedicate all’Urbanistica.

«Non stiamo semplicemente aggiornando dei documenti tecnici, stiamo scrivendo insieme l'idea di città che vogliamo abitare nei prossimi anni» – aggiungono l’Assessore alla Viabilità Marco Tilelli e l’Assessore all’Urbanistica Emanuele Bugnone. «Abbiamo scelto di unire i percorsi del PGTU e del Piano Regolatore perché è impossibile pensare a una nuova viabilità senza immaginare come si svilupperanno i servizi, le aree verdi e l’edilizia. Le segnalazioni raccolte finora sono il punto di partenza per una pianificazione che sia realmente funzionale».

Il percorso, realizzato in collaborazione con il Patto Territoriale Zona Ovest, punta a raccogliere segnalazioni su criticità storiche, ma anche proposte innovative per rendere Rivoli più accessibile, sicura e sostenibile, considerando anche il ruolo strategico della città come cerniera tra l’area metropolitana e le valli Susa e Sangone.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti (ore 21.00):

Ultimi incontri PGTU:

3 marzo: Quartiere Tetti Neirotti (Oratorio Chiesa Tetti Neirotti, Piazza Santa Maria 3A)

4 marzo: Quartiere Bruere (Comitato di Quartiere Bruere, Via Bruere 282)

Incontri Piano Regolatore:

3 marzo – Quartiere Tetti Neirotti

Comitato di Quartiere Tetti Neirotti, Oratorio Chiesa Tetti Neirotti, Piazza santa Maria 3a



4 marzo – Quartiere Bruere

Comitato di Quartiere Bruere, Via Bruere 282



16 marzo – Quartiere Posta Vecchia

Comitato di Quartiere Posta Vecchia, Via Piave 25



17 marzo – Quartiere Borgo Nuovo e Centro Storico

Comitato di Quartiere Borgo Nuovo, C.so de Gasperi 20/A



18 marzo – Quartieri Borgo Uriola e Bastioni

Comitato di Quartiere Borgo Uriola, Via T. Negro 12



27 marzo – Quartieri Piazza Repubblica e San Paolo

Comitato di Quartiere Piazza Repubblica e Dintorni, Via Camandona 9/A



30 marzo – Quartieri Maiasco e F.lli Cervi

Comitato di Quartiere Maiasco, Via Tevere 41/b