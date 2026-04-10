I sogni infranti del parco Europa, la rinascita resta un miraggio

Parco Europa, quale futuro? A riportare il caso al centro del dibattito ci ha pensato la capogruppo di Forza Italia, Federica Scanderebech, che in Consiglio Comunale ha denunciato lo stato di abbandono di una delle aree verdi più panoramiche della città.

Cinque anni dopo una prima interpellanza, la situazione – secondo l’esponente azzurra – non solo non sarebbe migliorata, ma evidenzierebbe una mancanza strutturale di programmazione e investimenti. “Non siamo di fronte a ritardi - ha dichiarato - ma a una precisa scelta politica: non investire”.

I fondi per le manutenzioni

A confermare, almeno in parte, il quadro è stata la risposta dell’assessore al Verde, Francesco Tresso, che ha illustrato i dati ufficiali: nel 2025 sono stati stanziati poco più di 41 mila euro per la manutenzione ordinaria, a cui si sono aggiunti circa 3 mila euro per interventi straordinari di pulizia. Tuttavia, nessuna risorsa è stata destinata alla manutenzione straordinaria o a opere di riqualificazione, né per il 2025 né per il 2026.

Le criticità

Il Parco Europa, che si estende per circa 100mila metri quadrati e ospita oltre 600 alberi, presenta oggi diverse criticità: sentieri deteriorati, staccionate danneggiate, alberi secchi, fontane fuori uso e servizi igienici inesistenti. A ciò si aggiungono immobili chiusi o abbandonati, come il bar-ristorante e la ex casa del custode.

Dal documento emerge inoltre che il parco non rientra in alcun finanziamento vincolato, come fondi Pnrr o programmi europei, e che non sono previste risorse dedicate per interventi strutturali nemmeno per il 2026. Gli interventi attuali si limitano alla manutenzione ordinaria, distribuita su base territoriale e non specificamente sul parco.

Le linee guida per il rilancio

Nonostante ciò, alcuni segnali di possibile rilancio arrivano sul fronte della valorizzazione: la Giunta ha approvato linee guida per incentivare attività culturali e turistiche e ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per la gestione degli immobili presenti nell’area, con scadenza fissata al 26 maggio 2026.

Restano, però, irrisolte numerose criticità: mancano fondi per i servizi igienici pubblici, per la sistemazione delle staccionate e per la riqualificazione complessiva. Anche interventi simbolici, come l’installazione di una “Big Bench”, sono fermi a causa di vincoli paesaggistici.