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Politica | 10 aprile 2026, 07:10

Parco del Valentino, lavori conclusi al 75%: fine prevista in estate

Ultimi interventi su roseto e viali, parcheggio del Padiglione 5 pronto a luglio

Passi avanti in vista della fine dei lavori al Parco del Valentino

Passi avanti in vista della fine dei lavori al Parco del Valentino

Il restauro del parco del Valentino entra nella fase finale: i lavori sono completati al 75% e la conclusione complessiva è ora prevista per l’estate 2026. A fare il punto è l’assessore al Verde Francesco Tresso, rispondendo all’interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Un intervento ampio e strategico, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al Pnrr, che punta a restituire alla città uno dei suoi parchi storici più importanti, rinnovato sotto il profilo paesaggistico, funzionale e della sicurezza.

Stato dei lavori: 75% completato

Ad oggi, la maggior parte delle aree è già stata riqualificata e riaperta al pubblico. I cantieri attivi si concentrano su alcuni punti specifici: la riconfigurazione del roseto del Giardino Roccioso, la sistemazione della copertura del Padiglione 5, la realizzazione dei nuovi servizi igienici in viale Virgilio, vicino al Borgo Medievale, e gli interventi nell’area di piazza Rita Levi Montalcini

Parallelamente, grazie a una rimodulazione dei fondi, è stato possibile estendere i lavori anche a un tratto di viale Virgilio, dove verranno sostituite le pavimentazioni in asfalto con materiali drenanti e incrementate le superfici verdi. Sul fronte del verde, il progetto prevede la messa a dimora di 550 alberi, di cui ne restano circa 20 da piantare.

Focus tempi: conclusione a luglio 2026

Se inizialmente l’obiettivo era giugno 2026, il cronoprogramma aggiornato indica con fine maggio 2026 la conclusione dei lavori strutturali del parcheggio nel Padiglione 5 e con fine giugno 2026 il completamento degli impianti e delle opere accessorie. A luglio 2026 ecco il termine complessivo dei lavori e avvio dell’operatività del parcheggio. Tradotto: il “nuovo Valentino” sarà pienamente completato e operativo entro l’estate.

Il parcheggio del Padiglione 5

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il recupero del Padiglione 5 di Torino Esposizioni, destinato a parcheggio. I lavori infrastrutturali saranno ultimati entro il 30 maggio, mentre la messa in servizio è prevista da luglio, al termine delle opere impiantistiche curate da Gtt e Ireti.

Illuminazione e sicurezza

Tra le criticità segnalate, anche quella dell’illuminazione notturna. Su questo fronte, il Comune ha previsto un ammodernamento completo degli impianti nelle aree interessate dai lavori.

Gli interventi, affidati a Iren Smart Solutions, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia più efficiente, in grado di migliorare la visibilità e la percezione di sicurezza.

Le operazioni seguiranno lo stesso cronoprogramma del cantiere e si concluderanno anch’esse entro luglio.

Le incognite

Restano invece fuori dal finanziamento alcuni interventi su aree centrali del parco, come la zona della Fontana dei Dodici Mesi, la Collinetta e l’area dell’Arco Monumentale, che necessiteranno di ulteriori risorse.

Un parco quasi restituito alla città

Nonostante i ritardi rispetto alle previsioni iniziali, il cantiere del Valentino è ormai nella fase conclusiva. Gran parte del parco è già fruibile, mentre gli ultimi interventi puntano a completare un progetto che mira a rendere l’area più verde, accessibile e vivibile. Per cittadini e turisti, insomma, è scattato il conto alla rovescia.

Philippe Versienti

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