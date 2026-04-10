Parco del Valentino, lavori conclusi al 75%: fine prevista in estate

Il restauro del parco del Valentino entra nella fase finale: i lavori sono completati al 75% e la conclusione complessiva è ora prevista per l’estate 2026. A fare il punto è l’assessore al Verde Francesco Tresso, rispondendo all’interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Un intervento ampio e strategico, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al Pnrr, che punta a restituire alla città uno dei suoi parchi storici più importanti, rinnovato sotto il profilo paesaggistico, funzionale e della sicurezza.

Stato dei lavori: 75% completato

Ad oggi, la maggior parte delle aree è già stata riqualificata e riaperta al pubblico. I cantieri attivi si concentrano su alcuni punti specifici: la riconfigurazione del roseto del Giardino Roccioso, la sistemazione della copertura del Padiglione 5, la realizzazione dei nuovi servizi igienici in viale Virgilio, vicino al Borgo Medievale, e gli interventi nell’area di piazza Rita Levi Montalcini

Parallelamente, grazie a una rimodulazione dei fondi, è stato possibile estendere i lavori anche a un tratto di viale Virgilio, dove verranno sostituite le pavimentazioni in asfalto con materiali drenanti e incrementate le superfici verdi. Sul fronte del verde, il progetto prevede la messa a dimora di 550 alberi, di cui ne restano circa 20 da piantare.

Focus tempi: conclusione a luglio 2026

Se inizialmente l’obiettivo era giugno 2026, il cronoprogramma aggiornato indica con fine maggio 2026 la conclusione dei lavori strutturali del parcheggio nel Padiglione 5 e con fine giugno 2026 il completamento degli impianti e delle opere accessorie. A luglio 2026 ecco il termine complessivo dei lavori e avvio dell’operatività del parcheggio. Tradotto: il “nuovo Valentino” sarà pienamente completato e operativo entro l’estate.

Il parcheggio del Padiglione 5

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il recupero del Padiglione 5 di Torino Esposizioni, destinato a parcheggio. I lavori infrastrutturali saranno ultimati entro il 30 maggio, mentre la messa in servizio è prevista da luglio, al termine delle opere impiantistiche curate da Gtt e Ireti.

Illuminazione e sicurezza

Tra le criticità segnalate, anche quella dell’illuminazione notturna. Su questo fronte, il Comune ha previsto un ammodernamento completo degli impianti nelle aree interessate dai lavori.

Gli interventi, affidati a Iren Smart Solutions, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia più efficiente, in grado di migliorare la visibilità e la percezione di sicurezza.

Le operazioni seguiranno lo stesso cronoprogramma del cantiere e si concluderanno anch’esse entro luglio.

Le incognite

Restano invece fuori dal finanziamento alcuni interventi su aree centrali del parco, come la zona della Fontana dei Dodici Mesi, la Collinetta e l’area dell’Arco Monumentale, che necessiteranno di ulteriori risorse.

Un parco quasi restituito alla città

Nonostante i ritardi rispetto alle previsioni iniziali, il cantiere del Valentino è ormai nella fase conclusiva. Gran parte del parco è già fruibile, mentre gli ultimi interventi puntano a completare un progetto che mira a rendere l’area più verde, accessibile e vivibile. Per cittadini e turisti, insomma, è scattato il conto alla rovescia.