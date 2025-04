La Mole parla con le nuvole: edizione numero 29 per Torino Comics, il paradiso del nerd [FOTO]

Quasi tre decenni. Compie 29 anni (edizioni) Torino Comics, il grande appuntamento che da oggi al 13 aprile spalanca gli spazi del Lingotto Fiere al mondo dei fumetti, ma non solo. Manga, fantasy, cosplayer, musica, videogiochi, arte e comunicazione in generale.

Organizzato da Gl events Italia in collaborazione con Just for fun, Torino Comics è pronta ad accogliere decine di migliaia di appassionati e visitatori. Lo slogan di questa edizione è “Peace, love & be nerd”, perché gli stand e i corridoi traboccanti di storie e personaggi sono letteralmente il paradiso di chi vede il mondo a fumetti. Ma non solo.

“Torino Comics continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la cultura pop - dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – L’edizione 2025 segna un nuovo traguardo con oltre 70 autori presenti e due competizioni cosplay di livello internazionale, che testimoniano la qualità e l’ampiezza della proposta. L'evento sa evolversi senza perdere la sua anima inclusiva e partecipativa, capace di valorizzare le passioni di un pubblico sempre più ampio e variegato”.

Inclusivi e nerd

Tra le parole d’ordine dell’edizione 2025 ci sono armonia e inclusione, proprio per rendere tutti partecipi alla stessa maniera dell’offerta della Fiera. Ospite d’onore di Torino Comics 2025 è Mirka Andolfo, autrice del manifesto ufficiale di questa edizione e una delle illustratrici italiane più famose a livello internazionale, con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo delle sue opere (Sacro/Profano, Contronatura, Mercy, Sweet Paprika). Nel 2020 è diventata il primo autore italiano di sempre a scrivere e disegnare una storia per DC Comics (Harley Quinn Black+White+Red). Oggi scrive anche per Marvel Comics, Dynamite e Walt Disney Company. Mirka Andolfo è presente a Lingotto Fiere con il collettivo Arancia Studio, con gli autori Andrea Broccardo, Valentina Pinti, Ciro Cangialosi, Zulema Scotto Lavina e Marco Failla.

La famiglia Disney

Nutritissima la schiera di autori Disney presenti a Torino, in occasione del ritorno in fiera di Panini Comics dopo più di dieci anni di assenza: dal direttore di Topolino Alex Bertani a Giorgio Cavazzano, uno dei Maestri del fumetto italiano, amato, studiato e imitato in tutto il mondo, da Silvia Ziche a Corrado Mastantuono, passando per Enrico Faccini, Marco Gervasio, Casty, Paolo Mottura, Simona Capovilla, Luca e Francesco Barbieri, Emmanuele Baccinelli, Francesco Guerrini, Mattia Surroz, Francesco D’Ippolito, Federico Butticè, Giada Perissinotto, Maurizio Amendola, Valerio Held.

Topolino speciale e torinese

Per l’occasione, viene presentata a Torino un’edizione variant a tiratura limitata di Topolino 3620, con una copertina speciale che celebra la città di Torino firmata da Paolo Mottura; l’autore di Pinerolo rende omaggio al capoluogo piemontese attraverso alcuni dei suoi simboli più noti: la Mole Antonelliana, il grande Torino, l'automobile, i viali e i portici, il bicerin e il gran balon. Il tutto è rappresentato con uno stile tra il cubista e il futurista, a sottolineare la propensione della città per l'arte. E tra tutte queste suggestioni fa capolino la sagoma stilizzata di Topolino che questa volta incontra la città in occasione di Torino Comics.

Incontri e speciali

Numerosi gli appuntamenti a tema fumetto - e non solo - nelle sale incontri. Come il fumetto racconta l’attualità, il fenomeno dell’immigrazione e delle seconde/nuove generazioni? Se ne parla in occasione della presentazione in anteprima della graphic novel C’era una volta l’est (Tunué) in uscita il 29 aprile; l’autore, Boban Pesov, dialoga con Andrea Bellusci e Caleel.

Panini Comics presenta Terravento, la nuova saga fantasy di Topolino: 5 episodi (il primo in uscita il 9 aprile) scritti a quattro mani dal direttore Alex Bertani e Luca Barbieri e disegnata da Mario Ferracina.

Incontro internazionale con Zainab Fasiki, illustratrice e attivista marocchina, per esplorare come l'arte possa essere utilizzata come strumento di cambiamento sociale. Attraverso le sue opere, Fasiki sfida i tabù e promuove l'uguaglianza di genere nella società marocchina.

Come viene rappresentato oggi il mondo Lgbtqia+ nei fumetti, nei videogiochi e nei media in genere, tra opportunità narrative, resistenze del pubblico e impatto culturale? Se in un talk con il Coordinamento Torino Pride e la Scuola Internazionale di Comics di Torino: tra gli ospiti Mattia Surroz, Daniele Ienuso e Luca De Santis.



A spasso tra gli stand

Passeggiando tra gli stand le curiosità sono tantissime: dai disegni autografati al merchandising, le magliette, i travestimenti e molto altro ancora. Sfilano, letteralmente, decine di visitatori travestiti secondo i costumi dei loro personaggi principali. E poi ci sono proposte particolari come quella di Clorophilla, società di servizi coaching che opera tramite il gioco. "Una tecnica che si basa sull’esperienza, ma anche sull'uso delle immagini, delle carte e altri simboli evocativi. Ma proponiamo anche attività come quelle che definiamo conversazioni coraggiose, cui partecipano tre sconosciuti che si aprono su cose che non hanno mai avuto il coraggio di dire, per ricevere un consiglio non giudicante".