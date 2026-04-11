Elezioni, "Venaria Riparte" presenta la sua squadra di 24 candidati

È stata presentata la lista civica “Venaria Riparte”, composta da 24 candidati che sosterranno la candidatura a sindaco di Fabio Giulivi in vista delle prossime elezioni amministrative.



"Una squadra rinnovata - si legge in una nota pubblicata a seguito della presentazione della squadra - composta da donne e uomini che rappresentano tutti i quartieri della città, unita dalla volontà di mettersi a disposizione della comunità e di proseguire il percorso di crescita e sviluppo avviato in questi anni. La grande maggioranza dei candidati è alla prima esperienza politica, a testimonianza di un progetto che continua ad aprirsi alla società civile, valorizzando nuove energie, competenze e sensibilità."

"Venaria Riparte è molto più di una lista – dichiara il candidato sindaco Fabio Giulivi – è una comunità di persone che ha scelto di impegnarsi in prima persona per il futuro della città. Un gruppo che unisce entusiasmo, responsabilità e voglia di continuare a costruire una Venaria sempre più dinamica, inclusiva e vicina ai cittadini".

"Questa lista è nata nel 2019 con la volontà di dare spazio a persone nuove a Venaria e di sostenere Fabio Giulivi - sostiene il coordinatore della lista Andrea Carlomagno - Alla prima presentazione alle urne abbiamo raggiunto il 12,4%, con oltre 2.000 preferenze, dimostrando una forza importante ed essendo determinanti per la vittoria delle scorse elezioni. In questi anni Venaria Riparte ha dato un contributo concreto alla redazione del programma amministrativo. Ringrazio anche per la presenza nei lavori di giunta l’assessore alla cultura Marta Santolin, l’assessore all’istruzione e politiche giovanili Paola Marchese, così come il gruppo consiliare e tutte le persone che hanno rappresentato Venaria Riparte nelle varie istituzioni, mettendo sempre al primo posto l’interesse della città di Venaria".

I candidati della lista “Venaria Riparte”:

Andrea Carlomagno (detto Magno)

Sergio Bertella

Eros Brugnerotto

Daria Mihaela Calin

Giuseppe Cappio (detto Gipo)

Giuseppe Ciavarello

Vincenzo Gian Luca Costantino

Costantino Donatelli

Rachela Famà

Davide Fanelli

Stefano Ferraris

Pasquale Fragale

Rosario Galifi

Guido Giulivi

Cinzia Incardona

Giuseppe La Barbera (detto Pino)

Palmina Antonella Marchese (detta Paola)

Elisa Nepote Fus

Vincenzo Gianluca Randazzo

Marta Barbara Santolin

Agnese Schmidt

Giulia Scialò

Micaela Emma Trupia

Giancarlo Zazà