Ferrovie, elettrificazione Rivarolo–Pont: lavori conclusi entro il 2026

I lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo – Pont saranno conclusi entro il 2026 mentre proseguiranno gli interventi di soppressione di diversi passaggi a livello lungo il percorso. È quanto emerso nel corso dell’incontro di aggiornamento tra Regione, Rfi e i sindaci del territorio, tenutosi nel Palazzo della Regione Piemonte a Torino.

Nella riunione, Rfi ha illustrato il cronoprogramma del cantiere di elettrificazione, confermando la conclusione dei lavori entro l’anno in corso. Un intervento atteso da anni, che rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio della tratta e per garantire un servizio più moderno, efficiente e sostenibile.



Il confronto si è poi concentrato sul tema del futuro esercizio ferroviario, strettamente legato alla presenza dei numerosi passaggi a livello lungo la linea. Regione e Comuni stanno lavorando dal 2020 a un piano di soppressione progressiva di alcuni attraversamenti, un percorso che prosegue in maniera condivisa con il territorio.



Resta tuttavia aperto il nodo della sincronizzazione dei passaggi a livello: in assenza di un adeguamento tecnologico, si profilerebbe lo scenario di chiusure contemporanee fino a 40 minuti per ogni corsa del treno, con ricadute significative sulla viabilità locale.



Su questo punto è emersa una piena convergenza tra i sindaci e la Regione rispetto alla proposta progettuale presentata da Rfi, che prevede un ulteriore e già pianificato investimento, realizzabile nel 2027, per superare definitivamente la criticità.



«L’obiettivo è riaprire la linea in modo funzionale, senza scaricare disagi sui cittadini e sui Comuni – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi – L’elettrificazione entro il 2026 è un traguardo concreto, ma vogliamo che il servizio ferroviario sia compatibile con la vita quotidiana del territorio. Per questo sosteniamo con convinzione l’intervento sulla sincronizzazione dei passaggi a livello: modernizzare significa migliorare la mobilità, non creare nuove criticità. Il lavoro con i sindaci è costante e continuerà fino alla piena riattivazione della linea».



La linea Rivarolo–Pont rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e il percorso condiviso avviato conferma la volontà comune di arrivare a una riapertura efficace, sostenibile e rispettosa delle esigenze delle comunità locali.