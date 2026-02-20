Piazza Baldissera cambia volto: torna il tram 10 e chiude al traffico via Stradella

Giorno dopo giorno, il rebus di piazza Baldissera si avvicina a trovare la sua soluzione. Prosegue infatti a passo sostenuto il cantiere che punta a dare una nuova viabilità all'area che traccia il confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria, trasformando la rotatoria in incrocio controllato da sei semafori "intelligenti" per gestire meglio i flussi di traffico.

Torna il tram 10

Da martedì il progetto di riqualificazione entra in una nuova fase: entro il 31 marzo verranno posati i tre scambi tranviari ed i relativi sistemi di comando all’incrocio tra via Stradella e via Chiesa della Salute, in vista della futura riattivazione della linea tranviaria 10 da via Massari all'Allianz Stadium.

Chiusa via Stradella

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del cantiere, sarà necessaria la chiusura totale al transito veicolare di via Stradella nel tratto compreso tra via Cambiano e piazza Baldissera. Il nuovo assetto comporterà una riorganizzazione della circolazione in quest'area di Torino nord.

Per orientare correttamente gli automobilisti, sarà predisposta una segnaletica di preavviso e deviazione già a monte di largo Giachino e in corrispondenza degli snodi di via Orvieto e via Casteldelfino, con l’indicazione dei percorsi alternativi consigliati. Saranno sempre garantiti l’accesso ai residenti e il transito dei mezzi di emergenza.

Bus deviati

Anche il trasporto pubblico subirà variazioni per consentire l’avanzamento dei lavori. Oltre alle deviazioni delle linee esistenti (11, 77, 91 e N10), per mitigare l'impatto del cantiere e rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoja e piazza Baldissera, dal 2 marzo verrà istituita la nuova linea B1. Si tratta di un collegamento circolare gestito con autobus da 12 metri che sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 7 alle ore 19 circa.

Utilizzate altri percorsi

La raccomandazione per chi attraversa il quartiere è di privilegiare, dove possibile, i percorsi alternativi e di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che guiderà il traffico fino alla fine di marzo. L'investimento complessivo per la riqualificazione di piazza Baldissera è di 7,5 milioni di euro, di cui circa 4,5 finanziati dalla Città e 3 tramite risorse PN Metro. I lavori si concluderanno nel mese di aprile 2026.

Bus deviati

Di seguito nel dettaglio le deviazioni del trasporto pubblico locale dal 24 febbraio.

LINEA 11

Direzione corso Stati Uniti: da via Stradella/largo Giachino devia per via Casteldelfino, largo Cardinal Massaia, via Breglio, corso Venezia, piazza Baldissera e via Cecchi.

Direzione Venaria Reale: da piazza Baldissera/via Stradella devia per corso Mortara, via Orvieto e via Stradella.

LINEE 91 e N10

Direzione piazza Vittorio Veneto / piazzale Caio Mario: da via Bibiana/via Breglio deviano per via Breglio, corso Venezia e piazza Baldissera.

Direzione via Massari / via della Cella: da piazza Baldissera/via Stradella deviano per corso Mortara, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, largo Cardinal Massaia, via Breglio e via Chiesa della Salute.

LINEA 77

Direzione corso Cadore: da largo Cardinal Massaia devia per via Casteldelfino, via Breglio, corso Venezia, piazza Baldissera e corso Vigevano.

Direzione Venaria Reale: da piazza Baldissera/via Stradella devia per corso Mortara, via Orvieto, via Casteldelfino e largo Cardinal Massaia.

NUOVA LINEA B1: CIRCOLARE TEMPORANEA (DAL 2 MARZO)

Gestita con autobus da 12 metri, sarà attiva dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 19 circa.

Percorso

Capolinea in via Scialoja (fermata n. 3736 “Scialoja Cap.”), via Reiss Romoli, via Paolo della Cella, corso Grosseto, corso Venezia, piazza Baldissera (inversione di marcia), corso Venezia; corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, via Gandino, via Reiss Romoli, via Scialoja (capolinea).Fermate principali:

Direzione piazza Baldissera: Scialoja Cap. Mufant (3736), Ala di Stura Nord (1379), Previati (1384), Massari (1386), Grosseto (351), Chiesa della Salute (88), Ala di Stura (86), Fossata Ovest (3726), Saorgio Ovest (3729), Del Ridotto (3732).

Direzione via Scialoja: Del Ridotto (3732), Cervino (3733), Saorgio Est (3727), Fossata Est (3728), Ala di Stura (85), Veronese (1383), Della Cella (1382), Ala di Stura Nord (1380), Scialoja Cap. Mufant (3736).