Traves, cantiere sulla Provinciale 1: senso unico alternato fino a fine marzo

Il centro abitato di Traves è interessato da un cantiere per la manutenzione e il miglioramento della carreggiata della strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, che interessa il tratto compreso tra il km 33+500 e il km 34. È anche previsto il consolidamento dei muri di sostegno della sede stradale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si sono resi necessari il restringimento della carreggiata, l’installazione di un semaforo attivo 24 ore su 24 che regola il senso unico alternato e l’introduzione del limite di velocità di 30 km orari e del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia. Un’ordinanza emanata il 9 febbraio scorso dalla Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino prevede il permanere delle restrizioni alla circolazione sino al 31 marzo, ma comunque il senso unico alternato non si protrarrà oltre il termine dei lavori. La Città metropolitana invita gli utenti a percorrere il tratto della Provinciale 1 interessato dai lavori con la massima prudenza, rispettando la segnaletica temporanea di cantiere. Si chiede collaborazione e comprensione per eventuali disagi che potrebbero verificarsi, in particolare durante il rientro pomeridiano delle giornate festive.

“L’intervento per risolvere le criticità lungo la SP 1 a Traves - precisa il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - interessa nel suo complesso il tratto compreso tra il 33+100 e il km 34+100 ed è finanziato per oltre 1 milione di euro con fondi del Pnc, il Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Si procede con il consolidamento del muro di sostegno in sottoscarpa e con l’allargamento della sezione stradale, che consentirà di ovviare alle attuali difficoltà nell’incrocio dei mezzi pesanti. Il finanziamento Pnc ci consente inoltre la sistemazione del reticolo di smaltimento delle acque piovane e la bitumatura del tratto stradale. I lavori devono essere conclusi e collaudati entro il 30 giugno”.



