A Nichelino cambia il volto di via Prali: partiti i lavori di riqualificazione

I residenti del quartiere Oltrestazione di Nichelino vedono finalmente la luce in fondo al tunnel. Nei giorni scorsi sono partiti infatti i lavori per la nuova rotatoria tra via Prali, via Buffa, via San Giovanni, via Gozzano e via Brescia, che metterà in sicurezza l’area, riducendo la velocità e rendendo più ordinati gli accessi.

Una vera rivoluzione per la viabilità della zona

Si tratta di interventi che condurranno ad una vera rivoluzione della viabilità nella zona, con l'introduzione del senso unico. E' previsto l'inserimento di una rotatoria all'incrocio con via Buffa e il cambio del senso di marcia lungo un tratto di via Pateri. La strada, che da tempo aspetta lavori di rifacimento, sarà interessata da un ampio restyling, grazie all'intervento edilizio realizzato sull'ex campo del Don Bosco.

Ruggiero: "Risposta concreta ad un problema"

"Una risposta concreta ad un incrocio da sempre critico", ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici Giorgia Ruggiero, assieme al sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "La nuova rotatoria è solo una parte di un progetto più ampio che punta a rendere questa zona di Nichelino più sicura e fruibile anche per i pedoni. Sono in arrivo nuovi marciapiedi, aree di sosta, una rinnovata illuminazione pubblica e la sistemazione delle reti fognarie".

L'obiettivo è quello di dare un valore aggiunto a una fetta di città che necessitava di ammodernamento. Gli inevitabili disagi causati dai lavori avranno come premio finale la risistemazione viaria di una zona di Nichelino che attendeva da anni questo tipo di intervento.