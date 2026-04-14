Verso l'81° anniversario della Liberazione: a Pino Torinese una serata tra memoria, cultura e territorio

Pino Torinese si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione d’Italia, ricorrenza nazionale del 25 aprile, con un’iniziativa, in collaborazione con ANPI Chieri, che mette al centro il valore della memoria condivisa e il legame con il territorio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile all’Auditorium del Centro Polifunzionale di Piazza Montessori, dove il Comune, insieme alle associazioni locali, propone un programma pensato per accompagnare il pubblico in un percorso che intreccia racconto, musica e testimonianza.

La serata prenderà il via alle ore 18:45 con la presentazione del libro "La valigia di zia Elsa" di Patrizia Monzeglio, un romanzo che affronta il tema della Resistenza restituendone il significato anche nel presente. Modererà Edda Gastaldi, presidente Anpi Chieri. Un’occasione per soffermarsi su una pagina di storia che continua a interrogare e a richiedere attenzione, soprattutto nel modo in cui viene tramandata. A seguire, un momento conviviale con aperitivo offerto dalla Pro Loco, pensato come spazio di incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni.

Alle ore 20:45 la serata proseguirà con il concerto della Filarmonica Pinese e la proiezione del documentario "Aprile ‘45 – Torino insorge", un racconto per immagini dedicato ai giorni della Liberazione. Saranno presenti il regista Alessandro Rocca e uno degli autori, Nicola Adduci, l’appuntamento sarà curato dall’Istituto Istoreto (Istituto Piemontese Per La Storia Della Resistenza) per accompagnare il pubblico nella visione e offrire un ulteriore livello di lettura su una fase decisiva della storia del Paese.

"Ricordare la Liberazione significa custodire una pagina decisiva della nostra storia collettiva, su cui è necessario continuare a riflettere. Un percorso che passa anche attraverso iniziative come questa, capaci di unire cultura, memoria e partecipazione", dichiara la sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi.

"La Liberazione fa parte della storia di tutte e tutti noi: è una memoria che non deve mai essere dimenticata né alterata e su cui è fondamentale continuare a riflettere. È un momento storico e culturale che celebriamo in sinergia con le realtà del territorio, coinvolgendo la comunità attraverso linguaggi diversi", aggiunge l’assessora alla Cultura, Elisa Pagliasso.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, che punta a mantenere viva una memoria collettiva attraverso strumenti diversi, capaci di parlare al presente e alle nuove generazioni.