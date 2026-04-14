Più pedali e più sei premiato: a Beinasco arriva "Bici in Comune"

Si avvicina a grandi passi l'estate, con le belle giornate si riscopre il piacere di stare all'aperto e di usare la bicicletta. Ed allora ecco una iniziativa che permette di pedalare ed essere anche premiati. Nei giorni scorsi è stato presentato "Bici in Comune", il progetto che riguarda i cittadini di Beinasco, Rivalta, Piossasco e Sangano per ogni chilometro percorso sulle due ruote.

Come funziona

Il meccanismo è semplice: si scarica l'app Wecity, si inserisce il codice missione BICINCOMUNE26, e da quel momento ogni pedalata viene tracciata e trasformata in un incentivo economico, fino a 50 euro al mese. "È una delle tante iniziative che in questi anni abbiamo messo in campo per incentivare la mobilità sostenibile sul nostro territorio", ha sottolineato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Pedali e guadagni

"In questi anni abbiamo lavorato tanto sulle piste ciclabili beinaschesi, trasformando i tanti spezzoni sparsi per la città in una rete integrata per muoversi in sicurezza tra tutti i quartieri e collegarsi alle principali ciclabili fuori da Beinasco. Ora, con questo progetto, pedali e ci guadagni anche", ha aggiunto il primo cittadino.

"Muoversi in bici fa bene, è economico e ci aiuta a vivere in una città con l'aria più pulita. I posti sono limitati a 1000 partecipanti e il codice è valido fino al 9 settembre: vi consiglio di approfittare di questo periodo per rimettere a punto la bici!", ha concluso con un invito Cannati.