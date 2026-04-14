Il Lions Club Pino Torinese dona 12 carrozzine rigenerate a Città della Salute

Il Lions Club Pino Torinese, per iniziativa del Presidente e di tutti i Soci, ha donato 12 carrozzine rigenerate, di cui 2 destinate a pazienti obesi, all’Azienda Ospedaliero‑Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

La donazione, del valore complessivo di 2.172 euro, è stata formalmente accettata con determinazione n. 924 del 13/04/2026, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Aziendale nella seduta del 10/04/2026. Le nuove carrozzine rigenerate saranno messe a disposizione dei pazienti delle strutture ospedaliere della Città della Salute, contribuendo a migliorare la mobilità interna e il comfort durante i percorsi di cura e di assistenza.

"Con questa iniziativa – sottolinea il Presidente del Lions Club Pino Torinese, dott. Enrico Crescimanno – desideriamo dare un segno concreto di vicinanza ai pazienti e agli operatori sanitari, sostenendo con un gesto semplice ma utile la quotidianità di chi vive l’ospedale".

Il Lions Club Pino Torinese ringrazia la Direzione della Città della Salute e della Scienza di Torino e gli uffici competenti per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata nel cogliere lo spirito di servizio che anima l’attività lionistica sul territorio.

La donazione rientra nel più ampio impegno del Lions Club Pino Torinese a favore della comunità locale, con particolare attenzione ai temi della salute, del sostegno alle persone fragili e del supporto alle strutture sanitarie.