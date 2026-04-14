Nei giardini della Circoscrizione 8 fanno la loro comparsa i tavoli da ping pong

Cambiano volto i giardini della Circoscrizione 8, grazie all’inserimento di nuovi arredi sportivi in grado di rendere gli spazi pubblici più fruibili e inclusivi. Il Consiglio, infatti, aveva approvato a suo tempo una mozione presentata dal capogruppo di Casa Riformista, Alessandro Lupi, per ampliare la presenza dei tavoli da ping-pong nelle aree verdi del territorio.

A spiegare l’intervento è la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 8, Giovanna Garrone, che sottolinea come si tratti di “arredi acquistati e aggiunti nei giardini e nelle aree gioco, con l’idea di ampliare la fruibilità dei nostri spazi”.

Dove sono già stati installati

I due tavoli sono stati collocati tra via Nichelino (al Lingotto) e via Ventimiglia (zona Nizza Millefonti), grazie ai fondi residuali del 2025. Si tratta di attrezzature pensate per un utilizzo libero e accessibile, in grado di offrire nuove opportunità di svago soprattutto per giovani e famiglie. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione degli spazi pubblici, che punta a renderli sempre più vivi e frequentati.

Un modello che funziona

La scelta dei tavoli da ping-pong nasce anche dall’esperienza positiva registrata in altri parchi torinesi, come il parco Di Vittorio, dove queste strutture hanno riscosso grande successo. Oltre alla loro popolarità, viene evidenziata anche la resistenza agli atti vandalici, un elemento fondamentale nella gestione degli arredi urbani. La robustezza dei materiali e la semplicità d’uso li rendono infatti particolarmente adatti agli spazi pubblici.