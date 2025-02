Il lato dolce di Torino abbraccia piazza Vittorio con 70 stand: parte la nuova era di Cioccolatò [FOTO]

L'evento è promosso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino e dalla Città di Torino ed è organizzato da Turismo Torino e Provincia con il supporto della Regione Piemonte e il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, in partnership con Iren e in collaborazione con le associazioni di categoria (Ascom, Epat, Confesercenti, Casartigiani, Cna Torino, Confartigianato, Api e Coldiretti ).

Oltre alle realtà commerciali, dalle più blasonate a quelle più di nicchia, ci sarà spazio anche per i 50 produttori e 13 Maestri del Gusto di Torino e provincia. Inoltre, l’evento darà anche spazio alle voci di chi porta avanti l’economia del comparto. In Piazza Vittorio è stata allestita la Casa del Cioccolato , dove si terranno nella quattro giorni convegni e momenti di confronto. L’edizione di quest’anno, inoltre, sarà diffusa con decine di iniziative culturali nelle sedi museali e nei palazzi storici della città.

“Un grande evento con le aziende del territorio - ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina, in scadenza di mandato - una bella kermesse che diventa motivo di promozione nazionale e internazionale. Non potevamo non rilanciare questo evento. Un bel modo per finire il mio mandato.”

Il programma dell'iniziativa è consultabile sul sito:



https://www.cioccola.to.it/