Dalla scuola al campo, alla Colletta torna il Mundialito dei Cpia

Sarà la Cittadella dello Sport del parco della Colletta, in piazza Sibilla Aleramo, ad accogliere mercoledì 29 aprile dalle 10 alle 17 il “Mundialito 2026”, la manifestazione sportiva organizzata dalla Rete Cpia - la rete dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Un appuntamento che unisce sport, integrazione e socialità, nato quattro anni fa a Chivasso nel periodo post Covid, poi passato da Novi e Asti e che quest’anno approda a Torino.

Calcio a 11 e pallavolo femminile

Il cuore dell’evento sarà il torneo di calcio a 11, con una formula strutturata in gironi eliminatori, semifinali e finale. Le partite si giocheranno in due tempi da 15 minuti, con eventuali rigori in caso di parità. Ogni squadra potrà schierare 11 titolari e 9 riserve.

Al momento sono già una dozzina le squadre iscritte, contro le otto dell’edizione precedente, ma le iscrizioni resteranno aperte ancora per circa un mese con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione. In campo scenderanno le rappresentative dei cinque Cpia del Piemonte, il Cria di Aosta e squadre provenienti da altre regioni.

Accanto al calcio, spazio anche al torneo di pallavolo femminile, che si avvia verso la partecipazione di sei squadre. Ogni formazione potrà contare su un massimo di 14 giocatrici. Le partite si disputeranno con formula rally point, al meglio dei due set su tre.

Sport come strumento di inclusione

I partecipanti sono tutti iscritti ai Cpia dell’anno in corso: ogni centro conta tra i 2.500 e i 3.000 iscritti annuali, numeri che testimoniano il radicamento di queste realtà nel territorio.

“L’obiettivo è promuovere amicizia interculturale, inclusione attraverso lo sport, fair play e rispetto”, spiegano i coordinatori della Circoscrizione 7, Nando D’Apice e Silvio Sabatino, sottolineando come l’organizzazione sia ormai rodata: “I campi e la palestra sono a posto”.

A disposizione ci saranno tre campi da calcio e una palestra con campo da pallavolo all’interno della Colletta, oltre a spogliatoi - da sei a otto - modulabili in base alle esigenze dei partecipanti.