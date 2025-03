Per il ponte di Carnevale 2025 in funzione la Tranvia Sassi-Superga

Regalo di Carnevale per i turisti che sceglieranno queste ponte per visitare Torino: lunedì e martedì la Tranvia Sassi-Superga sarà in servizio dalle 10 alle 17. Corse ogni ora dalla stazione Sassi e ultima corsa da Superga alle 17.30.

Come arrivare

Per raggiungere piazza Gustavo Modena, dove si trova il capolinea di Sassi, si possono usare le linee bus 15, 68 e 61, tutte collegate al centro città.

La storia

Trasformata in una tranvia a dentiera nel 1934, offre ai visitatori un viaggio d'altri tempi sulle carrozze originari d'epoca e un panorama indimenticabile. Il percorso si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi e di Superga, con un dislivello totale di 425 metri.

Cosa visitare

Salire sulla "Dentera" offre la possibilità di godere dello splendido panorama su Torino e le Alpi, visitare la Basilica di Superga edificata dallo Juvarra e le tombe reali dei Savoia