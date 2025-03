Piazza Baldissera, posata la prima pietra: "Al via i lavori, ora si fa sul serio"

È stata posata in queste ore la prima pietra che segna ufficialmente l’inizio dell’allestimento del cantiere di piazza Baldissera, un’opera che, in 13 mesi, trasformerà la maxi rotonda: da rotatoria, appunto, a incrocio regolato da sei semafori, con l’obiettivo di gestire meglio i flussi di traffico. Le macrofasi

Dal punto di vista cronologico, i lavori si articoleranno in due macrofasi. La prima, da marzo a fine settembre, vedrà la rotatoria ancora in funzione. Nella seconda, da ottobre a metà aprile, verranno attivati i semafori. Lavori per oltre sette milioni di euro: inaugurazione prevista per primavera 2026. Mai chiusa

Per evitare ingorghi e complicazioni durante i lavori, la piazza non sarà mai completamente chiusa al traffico. Le corsie verranno progressivamente ridotte in base all’avanzamento del cantiere, fino a restringersi, in alcuni momenti, a una sola corsia. Attualmente, i primi allestimenti dei cantieri sono stati realizzati su via Udine, all’incrocio con piazza Baldissera, su corso Mortara e lungo via Stradella.

L’investimento complessivo ammonta a sette milioni e mezzo di euro, finanziati per quattro milioni e mezzo dalla Città e per tre milioni di euro con le risorse assegnate dal programma Pn Metro Plus. L’inaugurazione della "nuova" piazza Baldissera è prevista per la primavera del 2026.

Come cambierà?