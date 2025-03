Domani Pancalieri si veste di fiori e di piante

Torna la ‘Fiera Vivaistica Pancalierese’, l’ottava edizione di un evento organizzato dal Comune e dedicato al mondo delle piante, dell’apicoltura e dei prodotti agroalimentari.

Domani, domenica 2 marzo, dalle 8 alle 18, Pancalieri ospiterà la fiera che si svilupperà tra via Principe Amedeo e piazza Vittorio Emanuele II, con 70 stand espositivi pronti ad accogliere visitatori e appassionati.

Oltre all’esposizione, le attività del paese e gli alpini offriranno piatti e cibi da passeggio.

Il programma della giornata prevede anche momenti istituzionali e culturali. Alle 11,30, nella sala consiliare del Comune, saranno consegnate le pergamene anniversario per le nozze di diamante, d’oro e d’argento. Nel pomeriggio, alle 16, il Museo della Menta ospiterà la consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni e una pubblicazione per i nuovi nati nell’ambito del progetto ‘Nati per Leggere’. A seguire, il gruppo ‘Fidas’ di Pancalieri guiderà un momento di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue e plasma.

L’evento si concluderà con un rinfresco in presenza delle autorità dei Comuni limitrofi. Inoltre, dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare il Museo della Menta e delle Erbe Officinali, un’opportunità per conoscere meglio una delle eccellenze del territorio pancalierese.