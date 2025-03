Installati due nuovi toret nel quartiere Vanchiglietta: "Vittoria dei residenti"

Arrivano nuove fontanelle sul territorio della Circoscrizione 7. In questi giorni, infatti, sono stati collocati due nuovi toret per le vie del quartiere Vanchiglietta. Chiesti a gran voce da residenti e commercianti della zona.

"Uno dei simboli della nostra città - spiega il presidente, Luca Deri -, arricchirà la passeggiata di lungo Po Antonelli e i nuovi giardini di via Benevento". Una richiesta partita nei mesi scorsi dalla Circoscrizione 7 e che l'assessora alle Politiche per l'ambiente di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, e Smat hanno trasformato in realtà.

"Lungo Po Antonelli non aveva nessun punto acqua per rinfrescarsi durante le giornate di sole - così il consigliere del Pd, Giuseppe Cammarata -, sia per gli anziani del quartiere, per coloro che fanno passeggiate in questa piccola oasi e per i tanti sportivi che fanno attività sulla strada intorno al Po. Installato in prossimità di via Cigliano, lungo il Po, é un piccolo ma importante miglioramento per Vanchiglietta".

In via Benevento, invece, la fontanella ha trovato casa in un piccolo recinto un tempo ricolmo di erbacce e rifiuti. E ora tornato a rivivere.