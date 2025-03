Da Stalingrado alla dedizione per l'Arma, il vice Brigadiere in congedo Michele Melfa compie 103 anni

Il Vice Brigadiere in congedo Michele Melfa, di Nichelino, oggi compie 103 anni. Un modello di vita per tutti, un uomo di legge che nella sua lunga storia annovera anche la fortuna di aver conosciuto il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come genio ferroviere, ha preso parte alla spedizione italiana in Unione Sovietica, partecipando alla Battaglia di Stalingrado. Nel 1947 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri con il grado di Carabiniere.

Ha prestato servizio con la Brigata Mobile in Somalia, allora sotto il protettorato italiano, poi in Campania e infine in Piemonte, prima al Comando Stazione di Savigliano (CN) e poi al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Torino. Ha raggiunto la meritata pensione nel 1977.

Cittadino Nichelinense dal 1971. Oggi, il Comandante Provinciale di Torino, il Generale Roberto De Cinti, ha incontrato Michele per augurargli buon compleanno e nell’occasione, oltre a ribadirgli la sua profonda ammirazione per essere un esempio per tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, ha voluto omaggiarlo con un prezioso dono, una feluca in cristallo. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.