Notte di fuoco a Cenisia, vandali annoiati incendiano 5 bidoni

Notte movimentata nel quartiere Cenisia, dove cinque bidoni della raccolta differenziata sono stati incendiati in due diverse vie della zona.



Il primo episodio si è verificato in via Bruino, nei pressi dell’ufficio postale, dove alcuni cassonetti presenti in due distinti punti sono andati a fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti, svegliati nel cuore della notte dall’odore acre del fumo.

Un secondo rogo è stato segnalato anche in Via Coazze, di fronte al Provveditorato. Complessivamente sono cinque i bidoni dati alle fiamme. Non risulterebbero esserci auto danneggiate.

In mattinata i contenitori danneggiati sono stati rimossi dagli operatori di Amiat, intervenuti per il ripristino dell’area e la messa in sicurezza.

A denunciare l’accaduto il consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Russi.