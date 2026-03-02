 / Cronaca

Cronaca | 02 marzo 2026, 12:16

Notte di fuoco a Cenisia, vandali annoiati incendiano 5 bidoni

Nel mirino i raccoglitori della differenziata, tempestivo l’intervento dei pompieri

Notte movimentata nel quartiere Cenisia, dove cinque bidoni della raccolta differenziata sono stati incendiati in due diverse vie della zona.

Il primo episodio si è verificato in via Bruino, nei pressi dell’ufficio postale, dove alcuni cassonetti presenti in due distinti punti sono andati a fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti, svegliati nel cuore della notte dall’odore acre del fumo.

Un secondo rogo è stato segnalato anche in Via Coazze, di fronte al Provveditorato. Complessivamente sono cinque i bidoni dati alle fiamme. Non risulterebbero esserci auto danneggiate. 

In mattinata i contenitori danneggiati sono stati rimossi dagli operatori di Amiat, intervenuti per il ripristino dell’area e la messa in sicurezza.

A denunciare l’accaduto il consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Russi.

Philippe Versienti

