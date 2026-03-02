Comunali 2027, Schlein: "Sostengo con forza l'amministrazione Lo Russo. Contenti del suo lavoro"

A poco più di un anno dalle Comunali 2027 di Torino, la segreteria del PD Elly Schlein ribadisce la sua fiducia al sindaco Stefano Lo Russo. Intervenuta oggi nel capoluogo piemontese nell'ambito della campagna del No al Referendum della Giustizia promossa dai dem, Schlein ha detto: "Voglio fare un ringraziamento per come il sindaco sta affrontando i nodi prioritari per la città".

"Sosteniamo con convinzione questa amministrazione"

"Siamo molto contenti per come l'amministrazione sta lavorando e continuiamo a sostenerla molto convintamente" ha concluso la segreteria.

Schlein: "Lo Russo ci mette la faccia"

E l'intesa tra i due è stata visibile: seduti vicini in prima fila all'hotel Il Fortino, hanno passato diverso tempo a parlare tra di loro. Sembra ormai alle spalle la contrapposizione iniziale quando Lo Russo, durante la fase congressuale del 2023, sostenne in maniera netta lo sfidante Stefano Bonaccini.

E Schlein, dopo avere elogiato l'operato del sindaco di Torino prima dell'incontro, lo ha fatto di nuovo e pubblicamente dal palco: "Stefano ci mette la faccia".

"Ti sono doppiamente riconoscente - ha proseguito - perché lo fai con lucidità, mantenendo un piede sull'interesse dei torinesi, anche quando da altre parti cercano di strumentalizzare. Hai scritto qualche tempo fa una pagina bellissima sulla sicurezza: hai parlato di prevenzione, un tema che la destra ignora totalmente". E partendo dal loro rapporto, la Segretaria ha poi allargato: "abbiamo imparato nel dialogo anche a ricomporre le differenze che ci sono".

Prima tappa della giornata torinese della numero 1 del Partito Democratico è stata la CGIL di via Pedrotti 5: qui è salita sul palco insieme al Segretario del sindacato Maurizio Landini, per partecipare al dibattito “Il lavoro al centro del Paese per un’alternativa democratica".

Omaggio alla mostra su Berlinguer

In apertura del confronto, la segreteria ha reso omaggio alla mostra dedicata ad Enrico Berlinguer in corso ora al museo Ettore Fico. "Un'esposizione bellissima -ha detto - che spero continuano a vedere molte persone: il fatto che il 40% dei visitatori sia giovane è un dato positivo".

Dopo la Cgil, Schlein è intervenuta al Pacific Hotel Il Fortino per un'iniziativa del PD incentrata sul no al referendum della giustizia: ad accoglierla una sala gremita. A prendere la parola anche il sindaco Lo Russo, che all'indirizzo della segreteria ha detto: "Torino è con te, andiamo a vincere il referendum".

Visita al Centro Studi Gobetti

Domani mattina Schlein visiterà il Centro Studi Gobetti: quest'anno cadono i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti. Un anniversario celebrato con un ricco calendario di iniziative.