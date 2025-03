"Cantieri improvvisati in via Bianchi, nessuno ci ha avvisato di questi lavori"

" Abbiamo ricevuto la segnalazione che il marciapiede di via Nicomede Bianchi, da corso Montegrappa fino a piazza Campanella, in questi giorni è stato spostato di tre centimetri per permettere presumibilmente ai tram più larghi di poter transitare " inizia così la protesta del consigliere di Fdi della Circoscrizione 4 Luca Maggia .

" Nessuno ha avvisato i consiglieri che i lavori avrebbero avuto questa motivazione ma semplicemente che ci sarebbe stato qualche lavoro di sistemazione molto generico - continua Maggia -. E i fantomatici lavori alle traversine avverranno forse in un secondo momento con altri scavi ed altri disagi per residenti e commercianti? I negozianti chiedono solamente di poter lavorare senza impedimenti ".

Il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 4, Marcello Badiali, interpellato sull'argomento tiene a precisare che "non si tratta di un ulteriore cantiere e che sono stati messi a posto i binari, riasfaltata la strada (che era piena di buche) e rimosse tutte le barriere architettoniche agli incroci". I lavori in questione "servono proprio per il passaggio dei nuovi tram Hitachi rail". Che, come sappiamo, sono più grandi dei vecchi mezzi arancioni.