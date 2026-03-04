“Guanti alzati - donne in piedi”, al bocciodromo Rossini 15 match di boxe olimpica

Sabato 7 marzo, alle ore 20.30, il bocciodromo Rossini di corso Terenzio Mamiani 5 ospiterà “Guanti Alzati - Donne in Piedi”, una serata interamente dedicata alla boxe olimpica e al valore dello sport come strumento di forza, determinazione e partecipazione.
L’iniziativa prevede ben 15 incontri di pugilato olimpico, che vedranno salire sul ring atlete e atleti pronti a dare spettacolo in una disciplina che negli ultimi anni ha conquistato sempre più pubblico, soprattutto nel settore femminile.
L’evento si inserisce in un contesto simbolico, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, e vuole sottolineare l’importanza dello sport come spazio di crescita personale, inclusione e riscatto sociale.
La manifestazione si svolgerà nel cuore della Circoscrizione 6 e gode del patrocinio della Circoscrizione 6 di Torino, a conferma dell’attenzione del territorio verso iniziative sportive capaci di coinvolgere la comunità.
Per informazioni: 347.8877843 o 349.7848511.