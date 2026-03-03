La Milano-Torino compie 150 anni e festeggia: da oggi la mostra fotografica ai piedi della Mole [FOTO]

La storica Milano-Torino compie 150 anni e festeggia ai piedi della Mole. La più antica gara di ciclismo del mondo tra quelle ancora in attività si terrà il prossimo 18 marzo e, da ieri fino al giorno della partenza, la cancellata del Museo del Cinema ospiterà alcuni degli scatti più iconici della corsa. Dal vincitore della terza edizione del 1896 Giovanni Moro, a quello dell'ultima, Isaac Del Toro, con le braccia all'indietro di fronte alla Basilica di Superga. Oltre alle foto anche stralci di giornale, come l'articolo del Corriere della Sera sulla prima edizione in quel lontano 1876.

Da quel 25 maggio 1876 si sono svolte 106 edizioni di una corsa che è diventato un classico per gli appassionati, e che per la 107esima edizione ricalca il percorso da 1740 km del 2025, con partenza a Rho e arrivo a Superga. La collina di Superga sarà affrontata due volte: dopo aver svoltato da Corso Casale, i partecipanti saliranno verso la basilica per deviare 600 m prima dell’arrivo, scendendo su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo. La pendenza raggiungerà anche il 14%.

"L’edizione 2026 - ha dichiarato Paolo Bellino, AD di RCS Sports che organizza l'evento - con la conferma dell'arrivo a Superga, rafforza il forte legame tra questa corsa e i territori che l’hanno resa leggendaria. Siamo orgogliosi di presentare una prova di altissimo livello tecnico e sportivo".

"Da grande appassionato di ciclismo e da ex presidente della Lega del Ciclismo Professionistico - ha commentato Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema - non posso che essere orgoglioso di questo importante coinvolgimento istituzionale, che vedrà il Museo Nazionale del Cinema parte attiva dell’intera manifestazione in quanto sede di numerosi eventi che anticiperanno il grande giorno".

Mimmo Carretta, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune di Torino, ha aggiunto: "È un orgoglio accogliere ai piedi della Basilica di Superga l'arrivo di un pezzo di storia del nostro Paese e dell'identità stessa della nostra città. Un traguardo che negli anni è diventato simbolo di fatica, leggenda e bellezza paesaggistica".

A presentare la prossima Milano Torino al Cinema Massimo c'era anche un ex campione di questa corsa: Davide Cassani, che trionfò nel 1991. "La porto nel cuore - ha commentato - perché non sono stato un grande vincente ma nel 1991 fu culmine di un periodo particolarmente positivo per me. Questa corsa è un viaggio nella storia del ciclismo, a partire dalla prima edizione - con gli otto eroi che partirono in sella ai loro velocipedi - fino ad arrivare alle eccellenze di questo periodo storico. Il percorso è adatto proprio a questo tipo di corridori, capaci di offrire spettacolo ad ogni corsa, e su Superga ci regaleranno un grande spettacolo".