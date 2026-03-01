Stadio deserto anche contro la Lazio, guerra totale tra i tifosi del Toro e Cairo

Stadio deserto anche contro la Lazio, è guerra totale tra i tifosi del Toro e Cairo

Neppure il gol del Cholito Simeone dopo 20 minuti (e il raddoppio di capitan Duvan Zapata nella ripresa) e una prova convincente sono riusciti a ravvivare un clima a dir poco gelido dentro lo stadio. E non stiamo parlando della temperatura, che era attorno ai 10-11 gradi.... L'Olimpico Grande Torino una volta era una fornace di tifo, calore ed entusiasmo, ma ormai da settimane è un impianto che vede le due curve quasi deserte, ad evidenziare la aperta polemica tra i tifosi granata e il presidente Urbano Cairo.

Ancora striscioni contro Cairo

Gli striscioni contro il patron apparsi la notte scorsa sono stati seguiti dall'ennesima protesta del tifo organizzato, che ha lasciato vuoti larga parte degli stadi, pur in una gara fondamentale per i destini del nuovo Toro targato D'Aversa. Come era stato annunciato nei giorni scorsi, gli ultras hanno preferito lasciare vuota la curva Maratona che, al pari della Primavera, vedeva la presenza di poche decine di persone, tanto che qualche volenteroso in tribuna stampa si è preso pure la briga di provare a contare il numero dei presenti. Al momento della distribuzione delle formazioni, ci si è accorti pure che per qualcuno alla guida del Torino c'era ancora Marco Baroni, con successiva distribuzione di una nuova distinta corretta al volo, riportando il nome del nuovo allenatore.

Baroni ancora in panchina per qualcuno

Baroni è stato evocato dai tifosi granata anche con un lungo striscione esposto all'esterno dello stadio, il cui vero destinatario era il presidente Cairo, invitato in modo colorito a farsi da parte. Altre scritte contro il patron sono state vergate sui muri attorno all'impianto, a conferma di un rapporto ormai logoro, che neppure il ritorno della squadra a fare risultato sembra in grado di recuperare.

Contestazione senza fine

Dopo oltre vent'anni di presidenza con 'zero tituli', il popolo graata non ne può più di Cairo e non manca occasione di dimostrarlo in modo plateale. Perché quella contro la Lazio è stata la terza partita di fila senza pubblico nelle due curve, dopo quelle contro Lecce e Bologna, una serie che pare destinata a durare fino a fine stagione. Una protesta silenziosa che fa rumore più dei cori anti Cairo che per larga parte delle ultime stagioni sono stati il sottofondo musicale dell'Olimpico.