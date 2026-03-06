Spina 3, allarme del comitato: “Auto veloci e segnaletica insufficiente”

Il comitato Dora Spina Tre torna a denunciare una situazione che definisce “ormai non più rinviabile”: la scarsa sicurezza degli attraversamenti pedonali sui corsi Rosai e Gamba, nel quartiere Spina 3.

Secondo i residenti, le strisce pedonali risultano “quasi totalmente consumate” e quindi poco visibili agli automobilisti. Un problema che, unito alla velocità sostenuta delle auto in transito, renderebbe particolarmente rischioso l’attraversamento, soprattutto in prossimità dell’incrocio con via Livorno.

“La segnalazione del limite a 30 chilometri orari è collocata solo nella parte mediana dei corsi, in corrispondenza dei ponti pedonali - spiegano dal Comitato - Questo fa sì che molte vetture arrivino a velocità elevata proprio nei punti più critici”.

Corso Rosai: visuale ridotta

Particolarmente delicata la situazione su corso Rosai. Qui il passaggio pedonale, oltre ad avere le strisce quasi invisibili, sarebbe ancora quello originale, con un rialzo minimo che consentirebbe ai veicoli di attraversarlo senza rallentare in modo significativo.

Non solo: la segnaletica verticale viene ritenuta insufficiente. Avvicinandosi in auto al ponte pedonale che scavalca il corso, la visuale risulterebbe parzialmente coperta per alcuni metri dal pilone centrale della struttura. “Proprio in quel punto - ricordano i residenti - si è già verificato l’investimento di un pedone”.

Le richieste al Comune

Il Comitato ha più volte sollecitato il Comune di Torino affinché intervenga dipingendo le strisce e installando rallentatori o dispositivi efficaci per la moderazione del traffico.

Tra le proposte avanzate anche l’utilizzo delle risorse del progetto “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto dalla Fondazione Crt, già oggetto di discussione in Consiglio comunale nella seduta del 20 settembre dello scorso anno.

L’obiettivo, sottolineano dal Comitato Dora Spina Tre, è “garantire la sicurezza dei pedoni e restituire al quartiere attraversamenti realmente protetti”, in una zona ad alta frequentazione residenziale e di collegamento con il parco.