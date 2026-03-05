GTT rinnova l'App: mappa delle fermate e orari bus in tempo reale. Nuovi biglietti per i turisti

Novità per i turisti e torinesi che si spostano con i mezzi pubblici a Torino. Tra maggio e giugno 2026 GTT lancerà la nuova versione dell'App To Move, che avrà delle funzionalità aggiuntive rispetto a quella attuale e andrà a sostituirla. In primis permetterà ai passeggeri di localizzare le fermate sul territorio cittadino, oltre a vedere in tempo reale l'orario di passaggio delle diverse linee alle pensiline.

Biglietti tour per turisti

L'applicazione consentirà anche di vedere se il bus o tram è accessibile alle persone con disabilità, ma non solo. Il Gruppo ha infatti deciso di lanciare dei nuovi biglietti tour, dedicati in particolare a chi viene a visitare il capoluogo, che permetteranno di usare i mezzi pubblici senza limiti per 48 o 72 ore.

Ma non è l'unica novità annunciata dall'amministratore delegato di GTT Guido Mulé, intervenuto questo pomeriggio in commissione per fare il punto sull'azienda di trasporto.

Nel 2025 crescono le vendite

Dal punto economico, l'azienda di corso Turati nel 2025 ha registrato 112.8 milioni di euro di vendite tra biglietti ed abbonamenti al trasporto, con 3.6 milioni in più rispetto al 2024. In questo contesto aumentano i ricavi digitali, che rappresentano la metà del totale (+22% rispetto all'anno precedente). Crescono anche i ricavi delle strisce blu, che arrivano a 58.3 (+2.6 mln rispetto al 2024).

Altra novità riguarda le scale mobili della metropolitana di Torino. Lungo la tratta da Fermi a Bengasi sono presenti 142 impianti: di queste, solo 52 si trovano all'interno delle fermate.

Squadra notturna sulle scale mobili

A giugno, come ha spiegato l'amministratore delegato, verrà attivato il nuovo contratto di servizio che prevede il rinnovo programmato sulle parti meccaniche e maggiore tempestività quando l'impianto si blocca. Prevista anche una squadra notturna, che intervenga quando la linea 1 è chiusa.

Nuovi autisti

Procede poi il rinnovamento dei parcometri nelle strade del capoluogo. Entro agosto 2026 ne verranno sostituiti altri 405, che si aggiungono ai duecento già cambiati lo scorso anno. Sul fronte dei dipendenti, l'anno scorso sono state assunte 296 persone, di cui 172 autisti.

"Continueremo ad assumere - ha spiegato Mulé - nuovo personale: non sono venuto qua a dire che tutto va bene. La criticità che vedo è la necessità di stabilizzare le turnistiche, conciliando con le esigenze di mobilità".

"Abbiamo iniziato - ha proseguito - un percorso di stabilità finanziaria: ancora non siamo usciti dal momento di difficoltà e dobbiamo completare il percorso del rientro del debito".