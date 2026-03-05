Buche in via Lancia e via Serao, lavori programmati per l’estate 2026

Le buche di via Lancia e via Matilde Serao, a Borgo San Paolo, finiranno nel piano di manutenzione straordinaria della Città. Dopo l’interpellanza presentata in Circoscrizione 3 dal consigliere Davide Scanavino (Torino Bellissima), arriva la risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Tresso, che fa chiarezza su tempistiche e modalità di intervento.

L’Amministrazione conferma di essere a conoscenza dello stato di dissesto della pavimentazione nei tratti segnalati. A seguito delle comunicazioni dei tecnici circoscrizionali, il personale del Servizio Suolo e Parcheggi ha effettuato sopralluoghi mirati alla redazione di un progetto di risistemazione complessiva.

Manutenzione straordinaria

I lavori rientrano nella categoria di manutenzione straordinaria, un iter che richiede diverse fasi: progettazione, copertura finanziaria, inserimento nella programmazione dell’ente, affidamento e verifiche sull’operatore economico. Nel caso specifico, l’intervento è stato inserito nel pacchetto di opere finanziate da Fondazione Crt e approvato con delibera di Giunta Comunale.

I controlli sull’impresa incaricata si sono conclusi positivamente a metà dicembre 2025 e, successivamente, è stata autorizzata la consegna d’urgenza. Il progetto rientra nel lotto 1 che comprende l’avvio di 33 cantieri in città. Per via Lancia e via Matilde Serao l’apertura del cantiere è programmata nella stagione estiva 2026.

Cantieri in arrivo

L’intervento prevede il rifacimento del tappeto d’usura, con risanamenti profondi nei tratti più compromessi, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. Nel frattempo, l’Ufficio Tecnico Circoscrizionale continuerà a garantire interventi puntuali di messa in sicurezza nei punti maggiormente ammalorati, in attesa dell’avvio delle opere strutturali.