La denuncia del sindacato di polizia: "Operatori di polizia accerchiati durante un arresto"

Un intervento della Polizia di Stato per una tentata rapina ai danni di un uomo di 74 anni si è trasformato in un momento di tensione ieri pomeriggio nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. Secondo quanto riferito dal sindacato SIAP in una nota del 7 marzo 2026, gli operatori impegnati nel fermo dei sospettati sono stati circondati da un gruppo di persone che hanno tentato di ostacolare l’attività di polizia.

Stando alla ricostruzione fornita dalla segreteria provinciale del sindacato, durante le fasi del fermo degli agenti, un folto gruppo di stranieri avrebbe cercato di impedire l'arresto dei presunti malviventi attraverso atti di intimidazione. La situazione ha richiesto l'invio tempestivo di rinforzi per evitare che la criticità sfociasse in scontri con feriti. Pietro Di Lorenzo, Segretario Generale Provinciale del SIAP, ha sottolineato come siano stati necessari "quattro o cinque equipaggi per completare un arresto a causa dell'ostilità di gruppi che non riconoscono l'autorità dello Stato”.

Il sindacato ha espresso solidarietà al cittadino vittima della tentata rapina e ha acceso i riflettori sulle condizioni operative riscontrate nel quartiere. In merito alla gestione dell'ordine pubblico, Di Lorenzo ha dichiarato che: "Quanto accaduto è l'ennesimo segnale di un territorio dove il senso di impunità sembra aver preso il sopravvento sulla legalità”.