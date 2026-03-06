 / Cronaca

Accoltella una donna in corso Giulio Cesare: 21enne marocchino arrestato

Il giovane è stato disarmato da alcuni passanti, prima dell'arrivo dei carabinieri

Immagine d'archivio

Ha minacciato i passanti con un coltello e poi si è scagliato contro una donna ferendola al collo. Un giovane di 21 anni originario del Marocco - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - è stato arrestato a Torino dai carabinieri del nucleo radiomobile per tentato omicidio.

L'aggressione in corso Giulio Cesare

L'aggressione è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada prima di colpire una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva. 

Decisivo l'intervento di alcuni passanti

A bloccarlo sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri. 

La vittima ha riportato una profonda ferita al collo ed è stata trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita, i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

