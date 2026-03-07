Tenta di baciarla a forza, la getta a terra e la molesta: arrestato 33enne per violenza sessuale

È stata la prontezza dei passanti, unita al pattugliamento costante della zona, a evitare il peggio per una giovane donna aggredita in pieno giorno a Torino. Un uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato per violenza sessuale dopo aver teso una vera e propria imboscata alla vittima che si trovava seduta sui gradini di un istituto scolastico in zona Borgo Po.

Cronaca di una violenza

L'aggressore ha bloccato la ragazza per le spalle nel tentativo di baciarla con la forza, per poi gettarla a terra e molestarla pesantemente. Le urla della vittima hanno squarciato il silenzio del pomeriggio, richiamando immediatamente l'attenzione di alcuni cittadini che hanno dato l'allarme. La fuga dell'uomo, che ha tentato di far perdere le proprie tracce scappando verso Corso Moncalieri, è durata pochissimo: gli agenti del Commissariato locale, già impegnati nei controlli del territorio, lo hanno intercettato e bloccato in pochi istanti.