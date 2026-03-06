Prima l'aggressione in via Cigna, poi l'inseguimento in corso Giulio: 24 ore di caos in Barriera

Due aggressioni in appena 24 ore, e ancora una volta il quartiere Barriera di Milano al centro della cronaca. Gli episodi, ieri in via Cigna e oggi pomeriggio in corso Giulio Cesare, hanno richiesto l’intervento di polizia e sanitari e hanno portato all’arresto dei responsabili. Il tutto tra l'esasperazione dei residenti.

Aggressione in via Cigna: uomo ferito al volto

Il primo caso si è verificato all’incrocio tra via Sempione e via Cigna, dove due uomini, entrambi stranieri, sono venuti alle mani. Uno dei due, di nazionalità est europea, ha riportato ferite da taglio al volto ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Giovanni Bosco. L’altro, di origine magrebina, è stato identificato dalla polizia locale e denunciato per lesioni aggravate.

Corso Giulio Cesare: inseguimento e folla inferocita

Oggi pomeriggio, tra corso Giulio Cesare e via Feletto, un secondo episodio ha visto due giovani inseguiti dalla polizia, al termine di una rapina, e coinvolti in una caduta con il monopattino. Testimoni raccontano di aver visto le volanti circondate da una folla inferocita, composta soprattutto da connazionali dei due.

Alla fine, entrambi gli aggressori sono stati arrestati.