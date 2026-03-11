Musica e racconti anni Sessanta: torna “Il Salotto del Sabato Sera”

Una serata tra musica, racconti e atmosfere anni Sessanta per celebrare la primavera e il clima di libertà culturale che ha segnato un’intera epoca. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 21, la scuola di danza L'Araba Fenice Evergreen ospiterà la terza edizione del ciclo di incontri culturali “Il Salotto del Sabato Sera”.

L’appuntamento, intitolato “Primavera in scena – Café Chantant: I Figli dei Fiori”, si terrà negli spazi della scuola in via Caselette 13D, con ingresso pedonale da via Pianezza 79, a Torino. L’iniziativa è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica L’Araba Fenice Evergreen e rientra in un calendario di serate pensate per unire spettacolo, cultura e momenti di incontro per il pubblico.

Il nuovo appuntamento sarà dedicato alla stagione della rinascita e alle suggestioni artistiche degli anni Sessanta, periodo segnato dal movimento dei cosiddetti “figli dei fiori”, che diffuse nel mondo messaggi di pace, amore e libertà.

La serata sarà costruita nello stile del Café Chantant, alternando racconti, musica e momenti di spettacolo in un’atmosfera conviviale che richiama i salotti culturali e artistici di un tempo. Attraverso un racconto leggero e coinvolgente, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra ricordi musicali, suggestioni primaverili e riflessioni sul valore della libertà di espressione e della condivisione artistica.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5.