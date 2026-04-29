A Chieri la mostra Fotografica “IN ESSENCE” con le opere fotografiche di Jacinta Tomyn

In Essence: decostruire il nudo, si configura come una profonda esplorazione retrospettiva dell’autoritratto, in cui la tradizionale dicotomia tra artista e modello, osservatore e osservato, si dissolve senza soluzione di continuità.

Il lavoro di Jacinta Tomyn non è semplicemente una rappresentazione visiva del corpo umano; è un dialogo profondamente introspettivo, un diario visivo di vulneblità e un coraggioso atto di scoperta di sé che sfida i tabù sociali profondamente radicati che circondano l’erotismo e la sensualità.

Attraverso una magistrale manipolazione di luce, ombra, texture e tecnica fotografica, l’artista trascede i limiti fisici della carne per catturare l’essenza eterea dell’identità umana.

Questa mostra intreccia cinque progetti fondamentali: What Remains, Denied Exposure, Defined, Shadows e Claiming Space, ognuno dei quali rappresenta un capitolo distinto della sua evoluzione

artistica e personale.

L’ARTISTA

Jacinta Tomyn, 1989 - Melbourne, Australia

La visione artistica di Jacinta Tomyn, mira a ridefinire i confini e il significato del nudo come forma d’arte, fondendo in modo armonioso i suoi ruoli di artista e modella. Attraverso il suo lavoro, esplora la profonda bellezza della forma umana, sfidando al contempo i tabù sociali che circondano la sensualità e l’erotismo.

Ogni progetto rappresenta un capitolo fondamentale nella sua evoluzione personale, frutto di un dialogo profondamente introspettivo tra artista e modella, osservatrice e osservata, catturando l’essenza della vulnerabilità e della scoperta di sé.

Jacinta utilizza luce, ombra e texture per raccontare storie che trascendono la semplice immagine, invitando a riflettere sulle molteplici sfaccettature dell’identità umana. Le sue fotografie non sono mere rappresentazioni visive, ma autentiche esperienze emotive che esplorano temi come la libertà, l’accettazione e la forza interiore.

Attraverso il suo sguardo sensibile e attento, Jacinta trasforma il nudo in un linguaggio poetico

capace di parlare al cuore, rompendo le convenzioni e celebrando l’autenticità in tutte le sue forme.

Vernissage sabato 09 maggio dalle ore 18:00

Orari di apertura della mostra:

dal martedì al sabato

dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15.00 alle 19.00

domenica

dalle 15:30 alle 19:00