Settimo Torinese torna capitale del circo contemporaneo: dal 30 aprile riecco il Nice Festival

Per undici giorni Settimo Torinese diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 30 aprile al 10 maggio torna il Nice Festival, la kermesse internazionale dedicata al circo contemporaneo che, giunta alla sua quinta edizione, si conferma uno degli appuntamenti più importanti in Italia e in Europa per chi segue le arti performative. Una rassegna che non si limita a portare spettacoli in città, ma che, come spiega la sindaca Elena Piastra, "ridisegna gli spazi urbani trasformandoli in luoghi di incontro, creazione e partecipazione".

Il cuore del festival batte tra lo Chapiteau del Parco Lama e il Teatro Garybaldi, all’interno della Suoneria, ora affidata alla gestione della Fondazione blucinQue. Una scelta che segna un passaggio strategico: il Nice Festival diventa parte strutturale del progetto culturale cittadino, un tassello stabile nella programmazione di Settimo.

Un festival diffuso che parla alla città

L'edizione 2026 conferma la vocazione del festival a essere un evento “diffuso”, capace di attraversare quartieri e pubblici diversi. "Il Nice Festival valorizza il territorio e coinvolge ogni anno un pubblico sempre più ampio", sottolinea ancora Piastra, ricordando come la rassegna riesca a unire spazi teatrali, aree verdi e luoghi urbani, "anche poco battuti come il Parco Lama, uno dei più belli ma nascosti del nostro territorio", in un unico percorso culturale.

Un punto ribadito anche da Silvano Rissio, presidente della Fondazione ECM: "Il festival è ormai parte integrante dell’offerta culturale di Settimo. Unisce famiglie, scuole e appassionati, intrecciando corpo, emozione e relazione diretta tra artisti e spettatori".

Il circo contemporaneo come linguaggio del presente

Il Nice Festival è ideato dal Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice e realizzato con Città di Settimo Torinese, Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo. Per Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo, il circo contemporaneo è oggi "una delle forme più vitali della scena dal vivo, capace di abitare teatri e spazi urbani e di parlare a pubblici diversi".

Una visione condivisa dal direttore artistico Paolo Stratta, che vede nel festival "un dispositivo culturale che mette in relazione artisti, pubblico e territorio attraverso il linguaggio universale del corpo".

Un programma ricco, internazionale e trasversale

Il cartellone 2026 è particolarmente ampio e variegato: teatro comico, danza, magia contemporanea, circo di ricerca. Tra gli ospiti spiccano Leo Bassi con Io, Mussolini, spettacolo provocatorio che inaugura la programmazione serale al Garybaldi, il duo internazionale Scott & Muriel con La Boîte Magique, Elastic & Françoise Rochais con El Spectacolo! e la Compagnia blucinQue con Vertigine di Giulietta, gran finale sotto Chapiteau. Senza dimenticare gli artisti dell'Accademia Cirko Vertigo, protagonisti di diversi momenti della rassegna.

L'apertura del 30 aprile è affidata a La danza dei tamburi dell’Associazione Drum Theatre, evento gratuito nello spazio urbano che incarna lo spirito inclusivo del festival.

Scuole, laboratori e comunità

Accanto agli spettacoli, il Nice Festival dedica grande attenzione alla formazione e al coinvolgimento del territorio. Le mattine feriali sono riservate alle scuole con ABCircus e Terra Pura, percorsi immersivi che uniscono scoperta e partecipazione. Non manca la dimensione sociale, con il laboratorio di circo condotto da Francesca Casassa Vigna, aperto alla cittadinanza.