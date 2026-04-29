Festival di Primavera, la Circoscrizione 7 alza il sipario

La Circoscrizione 7 organizza la terza edizione del Festival di Primavera, cartellone di spettacoli distribuiti nei centri d’incontro presenti sul territorio.

Gli appuntamenti, con ingresso libero, sono tredici, e si terranno dal 3 maggio al 7 giugno. Appuntamento tra il centro d'incontro di corso Belgio, via Cuneo e corso Casale.

La gamma di proposte è quanto mai varia: si spazia dalla prosa alla musica lirica, dal folk al musical.

L’iniziativa coinvolge altrettante compagnie teatrali, associazioni culturali e complessi corali, ciascuno specializzato nella propria ricerca artistica.

Compongono il cartellone Theantropos, Effettoscena, Lirica Tamagno, Ascot, Auser, Corale Incantando, Flacara, Asterlizze, L’Isola di Govi, Volti Anonimi, Siem – Il Trillo, Coro Rosamystica e Si Fa Soul Singer.