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Eventi | 29 aprile 2026, 19:58

Festival di Primavera, la Circoscrizione 7 alza il sipario

Tredici spettacoli gratuiti tra teatro, musica e musical dal 3 maggio al 7 giugno

Il centro d'incontro di corso Belgio

Il centro d'incontro di corso Belgio

La Circoscrizione 7 organizza la terza edizione del Festival di Primavera, cartellone di spettacoli distribuiti nei centri d’incontro presenti sul territorio. 

Gli appuntamenti, con ingresso libero, sono tredici, e si terranno dal 3 maggio al 7 giugno. Appuntamento tra il centro d'incontro di corso Belgio, via Cuneo e corso Casale.

La gamma di proposte è quanto mai varia: si spazia dalla prosa alla musica lirica, dal folk al musical. 

L’iniziativa coinvolge altrettante compagnie teatrali, associazioni culturali e complessi corali, ciascuno specializzato nella propria ricerca artistica. 

Compongono il cartellone Theantropos, Effettoscena, Lirica Tamagno, Ascot, Auser, Corale Incantando, Flacara, Asterlizze, L’Isola di Govi, Volti Anonimi, Siem – Il Trillo, Coro Rosamystica e Si Fa Soul Singer. 

Comunicato stampa

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