Da settimane allagato lo spogliatoio delle Molinette: disagi per infermiere ed Oss [FOTO e VIDEO]

Da tre settimane è allagato lo spogliatoio femminile nel seminterrato dell'ospedale Molinette di Torino. Da diverso tempo le infermiere, ma anche le OSS e tecniche sanitarie - che vanno a cambiarsi prima di iniziare il turno e post servizio - fanno i conti con questo pesante disagio.

Cartoni e stracci

Come si vede dalle foto il pavimento dei locali è completamente invaso dall'acqua. Per cercare di contenere il problema per terra sono stati messi dei cartoni e stracci, oltre al cartello giallo che avvisa "Attenzione pavimento bagnato".

"La caposala - spiega una lavoratrice - chiama la manutenzione tutte le volte: l'impresa di pulizie asciuga e poi il giorno dopo si ripresenta sempre lo stesso problema".

Lo spogliatoio si trova al piano seminterrato -1, dal lato di via Cherasco 15 sotto il Centro Oncologico e Ematologico Subalpino. I locali quotidianamente sono usate da almeno cinquanta dipendenti appartanenti alla struttura COES, oltre ai reparti DH Oncologia Medica 1, Dh Ematologia e Farmacia Ospedaliera.



Si cerca il guasto

Dall'azienda sanitaria fanno sapere che sono in corso gli interventi per risolvere il problema. Gli operai della ditta stanno cercando di capire da dove fuoriesce l'acqua: secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi della rottura di un tubo del riscaldamento. Se fosse confermato bisognerebbe spegnere i caloriferi in quell'area e sistemare la perdita.