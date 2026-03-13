 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 13 marzo 2026, 12:12

Nichelino, l'annunciato maltempo porta al rinvio della Marcia della Pace

L'appuntamento previsto domani, sabato 14 marzo, rimandato all'11 aprile

Foto d'archivio di una Marcia della Pace a Nichelino

Niente Marcia della Pace domani, sabato 14 marzo, a Nichelino. A causa dell'annunciato maltempo, la manifestazione è stata rinviata al prossimo 11 aprile.

La pioggia non garantirebbe la partecipazione di tutte e tutti, in particolare dei più piccoli. "Inoltre, non sarebbe possibile garantire la sicurezza nell'utilizzo della strumentazione tecnica sul palco in piazza Di Vittorio", hanno spiegato gli organizzatori.

Tutto rinviato all'11 aprile

"Ci vediamo l'11 di aprile, sempre con partenza alle 14.30 da piazza Camandona, per continuare a costruire insieme una Città di Pace", hanno dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore Alessandro Azzolina.

Massimo De Marzi

