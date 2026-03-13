Conte sul campo largo con Lo Russo: "No ai diktat sui candidati" [VIDEO]

Movimento 5 Stelle e PD sono ancora lontani da un accordo per le elezioni di Torino del 2027. Se Elly Schlein ha espresso sostegno al sindaco Stefano Lo Russo, questo pomeriggio Giuseppe Conte ha scelto di prendere tempo.

Il leader del Movimento 5 Stelle è stato al Museo dell'Automobile per un incontro pubblico dove ha spiegato le sue ragioni al "No" al referendum, e a margine ha risposto a una domanda sul campo largo per le prossime amministrative di Torino.

Più no che sì ad un Lo Russo bis

"Lavoreremo per un confronto con le forze progressiste, fermo restando che non siamo disponibili a farci imporre dei diktat su programmi e candidati", ha risposto. Più no che sì, quindi, se il nome della sinistra dovesse rimanere quello di Lo Russo.

Ma nemmeno una chiusura completa, però, visto che, ha commentato: "Sicuramente andare alle elezioni da soli non è l'obiettivo primario e non lo è mai stato. Vedremo, c'è un dialogo da fare e io per primo spero che possa essere proficuo".