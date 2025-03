Scontro tra tre mezzi sulla tangenziale Sud di Torino: viabilità rallentata

Incidente sulla Tangenziale Sud di Torino, all’altezza di Drosso, in direzione Milano.

Tre veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, con un ferito trasferito in codice verde al CTO di Torino dall'équipe medico sanitario.

Si sono registrati disagi alla circolazione, ma le operazioni per ripristinare la viabilità sono in atto. La situazione è monitorata dalle forze dell'ordine con la Polizia Stradale presente sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. In loco i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.