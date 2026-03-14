 / Eventi

Eventi | 14 marzo 2026, 17:08

Novain protagonista a Horeca Expoforum 2026

Il Quadro-Sedia trasforma gli spazi in opportunità. L'innovativa azienda piemontese parteciperà alla fiera torinese per lanciare questa soluzione rivoluzionaria e accogliere nuovi talenti

Horeca Expoforum 2026, in programma dal 15 al 17 marzo al Lingotto Fiere di Torino, si conferma l'evento imperdibile per il settore Ho.Re.Ca. Oltre 300 espositori, tra grandi brand e startup, animeranno il Padiglione 3 con focus su innovazione, relazioni commerciali e cultura alimentare. L'edizione 2026 promette un taglio ancora più internazionale, con delegazioni da Europa e oltre, rendendo Torino la capitale italiana di un settore in piena espansione post-pandemia.

Novain porta in fiera il Quadro-Sedia, un prodotto unico che unisce estetica e praticità in un solo oggetto. Questo pannello decorativo da montare a parete, realizzato a mano in Italia con materiali selezionati di alta qualità, si trasforma in pochi istanti in una comoda sedia pieghevole, liberando completamente lo spazio a terra. Ideale per ambienti con metrature ridotte come hotel, B&B, uffici open space e abitazioni private, il Quadro-Sedia è robusto, affidabile nel tempo e personalizzabile: disponibile con litografie d'autore autografate o stampe su misura per adattarsi perfettamente all'identità di ogni spazio. "Sempre pronto, sempre al suo posto": questo slogan cattura l'essenza di un'innovazione che risolve il problema dello stivaggio intelligente senza compromessi sul design.

Novain, con base a Leinì (TO) in provincia di Torino, non è solo promotrice di prodotti, ma vera e propria squadra operativa per innovatori e imprenditori. L'azienda accompagna ogni progetto dalla scintilla iniziale – ideazione e prototipazione – fino al lancio commerciale, gestendo brevetti, produzione e distribuzione.

A Horeca 2026, Novain aprirà le porte a nuovi talenti del territorio piemontese e nazionale, offrendo consulenza gratuita per trasformare idee in prodotti reali e scalabili. Che si tratti di arredamento funzionale, gadget per la ristorazione o soluzioni tech per l'ospitalità, il team di Novain è pronto a fianco a fianco con chi ha la visione ma cerca il know-how per realizzarla. Contatti diretti allo stand: un'opportunità per startup e PMI locali di entrare nel circuito dell'innovazione.

 Successi che ispirano: Giracaffè e Materasso Benefico

Novain vanta un track record di successi concreti che dimostrano la sua efficacia. Il Giracaffè, accessorio brevettato per la moka tradizionale, rivoluziona il rito del caffè italiano: una semplice rotazione mescola uniformemente la bevanda preservando aroma e cremosità. Presentato con entusiasmo su testate locali, è diventato un must-have per bar e appassionati del caffè casalingo.

 Attualmente GIRACAFFÈ, (ne abbiamo parlato in questo articolo: Giracaffè: la novità per gli amanti del caffè preparato con la moka) si può acquistare presso i seguenti negozi:

§  Chivasso (TO) – 101 CAFFE’  - Via Torino 28/B

§  Biella - Atelier Coco' Via San Filippo 13

 Non da meno il Materasso Benefico, un'innovazione per il benessere: grazie a un incavo ergonomico nella zona dorsale, allevia dolori cervicali e alle spalle, ideale per chi soffre di posture scorrette o notti insonni.  Per la gestione e sviluppo del prodotto Novain ha costituito con altri soci la Startup innovativa  “Benefico Srl”.

 La presenza di Novain a Horeca Expoforum 2026 non è solo vetrina per il Quadro-Sedia, ma un ponte verso collaborazioni durature. In un settore dove spazi ottimizzati e design personalizzato fanno la differenza, questa fiera rappresenta il momento perfetto per scoprire come l'innovazione locale possa competere a livello globale.

Visitate lo stand E08 (Padiglione 3) di Chiosco Mobile e venite a scoprire il Quadro-Sedia dal vivo e portate la vostra idea: Novain è lì per farla decollare.

 Per ulteriori informazioni o per sviluppare la vostra idea è possibile contattare Novain.

 

comunicazione pubblicitaria

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium