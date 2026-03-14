Perosa Argentina inaugura la stagione delle fiere florovivaistiche

Questo fine settimana a Perosa Argentina parte la stagione delle fiere florovivaistiche con la 24ª edizione di ‘Erbeinfiera… e Vino Nuovo’, in programma oggi, sabato 14, e domani, domenica 15 marzo. Alla vigilia della fiera e del mercato in centro paese la biblioteca comunale ospita un viaggio attraverso fotografia e video in oriente. ‘Nepal: arte, trek, silenzio e… caos. Dalla pace di Poon Hill al meraviglioso caos di Kathmandu’ è il titolo dell’incontro ad ingresso libero curato da Luciano Bardi e Fiorella Caputo che inizierà alle 16. L’ingresso è libero. “Il programma di Erbeinfiera cerca di accontentare diverse esigenze. Si va dalla cultura del viaggio al sabato, alle iniziative solidali con la passeggiata per il Canile di Bibiana, i giochi per bambini e balli occitani per i più grandi la domenica. Il cuore della festa rimane la fiera con le sue possibilità di acquisto e il pranzo tematico” dettaglia Fabrizio Bertalotto dell’associazione culturale Poggio Oddone che organizza la manifestazione.

Domenica dalle 9 alle 18, viale Duca d’Aosta e le vie attigue, si riempiranno dei banchi e degli stand dedicati a erbe, fiori, piantine, vino nuovo e artigianato tipico. Durante la giornata sarà possibile sottoscrivere la tessera di Poggio Oddone, al costo di 6 euro, che consente agevolazioni durante l’anno.

Alle 10 in piazza Europa ci sarà il ritrovo per la seconda edizione della ‘Dog Erbeinfiera Day’, una passeggiata a scopo benefico con il proprio cane. Il percorso si svolgerà con una camminata insieme all’animale, con iscrizione sul posto al costo di 10 euro. Chi non possiede un cane può comunque partecipare portando a passeggio uno di quelli del Canile di Bibiana e per farlo è necessario contattare Roberta al 347 8335117. La partenza è prevista alle 11 con rientro intorno alle 12.30.

Dalle 12, sempre in piazza Europa, sarà attivo un punto ristoro con bar e gofri. Mentre alle 12,30, nella palestra della scuola primaria, si terrà il ‘Pranzo in compagnia’ (Costo 16 euro). Per prenotare si possono contattare i numeri 333 8560591 e 333 5222703 oppure direttamente al punto ristoro entro le 11.23. Tra i partecipanti alla passeggiata e al pranzo verranno estratti numerosi vincitori di un uovo di Pasqua.

Nel pomeriggio, dalle 14,30 in piazza Europa, spazio alla musica e alla danza con i balli occitani del gruppo Balacanta. Nello stesso orario, nel cortile della scuola primaria, si svolgerà ‘Giochi di un tempo: giochi in legno e giocoleria’, attività curata da Fantasia Monique alias Monica Ghigo, con ingresso libero.

Durante la giornata saranno inoltre proposti menù turistici, specialità locali e prodotti da asporto presso gli esercenti del paese.