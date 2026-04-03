Ai Docks Dora il grande ritorno de “Le Notti delle Botti”

Torna a Torino uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di birra artigianale e non solo. Il 10 e 11 aprile i Docks Dora ospitano la ventesima edizione de “Le Notti delle Botti”, evento dedicato alla scoperta delle birre maturate in botte.

La manifestazione si svolgerà negli spazi di Tripel B, in via Valprato 68, nel cuore dell’area dei Docks Dora, e si conferma come un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi al mondo delle produzioni Barrel-Aged.

Per due giorni, dalle 16 fino a mezzanotte, il pubblico potrà partecipare a degustazioni esclusive di birre affinate in botte, ma anche vini naturali, accompagnati da proposte gastronomiche e momenti di convivialità.

L’iniziativa punta a raccontare i segreti dell’invecchiamento in botte, una tecnica che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio nel panorama delle produzioni artigianali. Non solo degustazione, ma anche occasione di incontro e scoperta, in un contesto informale che unisce cultura del bere consapevole e socialità. L’evento è patrocinato dalla Circoscrizione 6.