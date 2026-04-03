Conto alla rovescia per la prima edizione torinese di Be Comics! Be Games!

Il 18 e 19 aprile, Lingotto Fiere si trasforma in un universo dedicato alla cultura pop con la prima edizione torinese di Be Comics! Be Games! A firmare il visual ufficiale è Andrea Broccardo, artista internazionale che ha collaborato con Marvel, DC Comics e Star Wars. Un’immagine potente che apre le porte a un nuovo multiverso tutto da vivere.

Due padiglioni, oltre 25.000 mq e un’esperienza immersiva tra fumetti, gaming, cosplay, K-pop e cultura pop. Una grande festa per appassionati e famiglie. Un weekend ricco di ospiti come Simone Di Meo, Yotobi, Fraffrog e Il Masseo due palchi sempre attivi grandi contest cosplay e K-pop incontri, talk e spettacoli dal vivo.