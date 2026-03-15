Feste e 'concerti' alla Pellerina, residenti esasperati che non dormono per la musica: la 5 chiede interventi

Nonostante la primavera fatichi ad arrivare, sono già tornati i "concerti" alla Pellerina. La Circoscrizione 5 riprende - a fatica - a discutere e approvare atti in consiglio dopo quasi un mese di stop, e la prima interpellanza al sindaco è proprio sui rumori che disturbano le notti dei quartieri nord di Torino.

Addio al sonno dei residenti

Dalla Pellerina - o parco Carrara -, anche se geograficamente sul territorio della Circoscrizione 4, i rumori degli ormai famigerati eventi notturni improvvisati, con falò e casse di musica, arrivano anche nell'adiacente quartiere di Lucento, disturbando i sonno dei residenti.

"È un problema grave che la polizia locale e le forze dell'ordine stanno monitorando - ha commentato il presidente Alfredo Correnti - Non è facile arrivare e fermare queste feste: sono stati fatti blitz e hanno sequestrato del materiale, ma questo non basta".

A presentare una richiesta di informazioni al sindaco era stato il coordinatore al verde Giorgio Tassone, già nel corso del 2025, ma il problema si è ripresentato appena sono finiti i mesi più freddi e la richiesta è tornata attuale. "Continuiamo a ricevere denunce di mancanza di sonno da parte dei residenti - ha spiegato - e quindi chiediamo alla Polizia locale, al Comune e alle forze dell'ordine di intervenire per il disturbo della quiete pubblica".

Problemi anche in altre zone

Non solo Pellerina, però: tra i problemi di sonno dei cittadini della Circoscrizione 5 si sono aggiunti anche quelli causati dai locali tra via Stradella e piazza Baldissera, aggiunti al documento da una mozione della consigliera Carmela Ventra.

Il consiglio della 5 ha quindi approvato la richiesta di interpellanza, sostenendola con 19 voti favorevoli compresi quelli di quasi tutti i consiglieri di opposizione. Il PD, invece, non ha partecipato al voto. "Abbiamo chiesto se questi temi fossero stati portati al tavolo della sicurezza - ha spiegato il consigliere Emanuele Ippolito - ma non abbiamo avuto risposta".