Leinì, vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne

“L’amore non lascia lividi. L’amore non è un’offesa.” Queste parole forti, impresse sulla panchina rossa del parco cittadino di Leinì, sono oggi parzialmente illeggibili. La causa? Un raid vandalico che ha colpito uno dei simboli più importanti della lotta contro la violenza di genere.

A dare l’allarme sono stati i cittadini stessi, indignati per il gesto e preoccupati per il degrado. Sui social sono subito comparse le immagini della panchina danneggiata, accompagnate da commenti di sdegno. “Non ci sono parole”, ha scritto una residente, esprimendo il sentimento diffuso tra la popolazione. Il post è diventato virale, generando una valanga di reazioni e richieste di maggiore sorveglianza nella zona.

Molti si augurano che le telecamere di videosorveglianza della zona abbiano ripreso il momento del danneggiamento, per poter identificare e punire i responsabili. Anche l’amministrazione comunale è intervenuta, attraverso le parole dell’assessore Alessandro Gilestro: “Il gesto si commenta da sé. Procederemo nel più breve tempo possibile al ripristino della panchina, tutelando il bene comune con ogni mezzo”.