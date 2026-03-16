Piazza Baldissera, degrado per le lapidi dei partigiani. Fissolo (Moderati): "Riqualifichiamole"

Luciano Torre, Emilio Mussa, Mario Fiorioli e Maggiorino Morando. A questi quattro partigiani - caduti il 27 aprile 1945, quando a Torino erano ancora in corso combattimenti con l'esercito tedesco e repubblichini per il controllo del nodo ferroviario di Stazione Dora - sono dedicate le lapidi commemorative collocate in piazza Baldissera.

Fissolo (Moderati): "Riqualificazione del monumento"

Un monumento vandalizzato con la scritta in spray rosso "Ora e sempre Resistenza", circondato ora dalle recinzioni del cantiere che sta trasformando la rotatoria in incrocio regolato da semafori. Ed il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha sollecitato l'amministrazione a riqualificare il sito commemorativo, dedicato ai martiri della Resistenza.

I lavori su piazza Baldissera stanno infatti per terminare. Da qui l'auspicio che il piedistallo, su cui sono posate le quattro lapidi commemorative, venga quindi risistemato. "Il basamento di ferro - ha chiarito l'esponente della maggioranza- è soggetto ad ammaloramento derivante dall’esposizione alle intemperie".

"Bisogna restituire - ha aggiunto - il meritato decoro al monumento, attraverso un programma di manutenzione periodica in particolare per i danni da ruggine, e l'eventuale realizzazione di un’aiuola di protezione attorno alle lapidi”. Un monumento, ha chiosato Fissolo, che ricorda "un episodio storico che riguarda il territorio e la sua storia, di cui va preservata e tramandata memoria”.

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