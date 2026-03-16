Piazza Baldissera, degrado per le lapidi dei partigiani. Fissolo (Moderati): "Riqualifichiamole"

Luciano Torre, Emilio Mussa, Mario Fiorioli e Maggiorino Morando. A questi quattro partigiani - caduti il 27 aprile 1945, quando a Torino erano ancora in corso combattimenti con l'esercito tedesco e repubblichini per il controllo del nodo ferroviario di Stazione Dora - sono dedicate le lapidi commemorative collocate in piazza Baldissera.
Fissolo (Moderati): "Riqualificazione del monumento"
Un monumento vandalizzato con la scritta in spray rosso "Ora e sempre Resistenza", circondato ora dalle recinzioni del cantiere che sta trasformando la rotatoria in incrocio regolato da semafori. Ed il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha sollecitato l'amministrazione a riqualificare il sito commemorativo, dedicato ai martiri della Resistenza.
I lavori su piazza Baldissera stanno infatti per terminare. Da qui l'auspicio che il piedistallo, su cui sono posate le quattro lapidi commemorative, venga quindi risistemato. "Il basamento di ferro - ha chiarito l'esponente della maggioranza- è soggetto ad ammaloramento derivante dall’esposizione alle intemperie".
"Bisogna restituire - ha aggiunto - il meritato decoro al monumento, attraverso un programma di manutenzione periodica in particolare per i danni da ruggine, e l'eventuale realizzazione di un’aiuola di protezione attorno alle lapidi”. Un monumento, ha chiosato Fissolo, che ricorda "un episodio storico che riguarda il territorio e la sua storia, di cui va preservata e tramandata memoria”.
Patto con gli Alpini
Ad occuparsi della cura delle lapidi, ha replicato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, potrebbero essere gli Alpini di Madonna di Campagna. La Circoscrizione 6 ha infatti chiarito che il gruppo si sarebbe dimostrato interessato ad attivare un patto di collaborazione per la manutenzione e pulizia dei memoriali.
"L'Assessorato seguirà questa interlocuzione per valutare, al termine dei lavori, gli interventi necessari per il ripristino del decoro dell'area" ha concluso Tresso.