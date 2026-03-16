Una viola per vale: a dieci anni dalla scomparsa Valentina Tarallo torna l'evento in sua memoria

A dieci anni dalla scomparsa di Valentina Tarallo, il suo ricordo continua a trasformarsi in energia, impegno e speranza per il futuro. Domenica 22 marzo, alcune piazze del territorio torinese si coloreranno con le eleganti viole del pensiero per l'iniziativa "Una viola per Vale", promossa dall'associazione ValeperlaVita onlus.

L'associazione, nata per onorare la memoria di Valentina - giovane e promettente ricercatrice - prosegue nel suo obiettivo di sostenere nuovi progetti a favore della ricerca medico-scientifica. In questo decennio, il lavoro prezioso della onlus ha contribuito a generare risultati importanti, aprendo nuove prospettive concrete per molti pazienti. Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto a un progetto di vitale importanza del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Nello specifico, i fondi sosterranno la ricerca sulle cardiopatie congenite e l’acquisto di un ecocardiografo.

Domenica 22 marzo, i volontari saranno presenti con gazebo a Moncalieri (piazza Vittorio Emanuele II dalle 10 alle 18), Tetti Piatti (parrocchia Santa Maria Goretti alle 11), Vinovo (piazza Marconi dalle 10 alle 18), La Loggia (piazza Cavour / parrocchie San Giacomo e Mater Amabilis dalle 10 alle 18).

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