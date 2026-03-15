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Campidoglio / Parella | 15 marzo 2026, 17:03

Nuova vita per il giardino "Ada Gobetti": manutenzione, patto di collaborazione e il nuovo nome entro il 2026

Panchine, tavoli, pavimentazione e cestini nuovi grazie ai 18 mila euro del PNRR, ma la sera rimangono le cattive frequentazioni

Prende vita il nuovo giardino

Prende vita il nuovo giardino

Nuova vita per il giardino tra via Zumaglia e via Belli. L'area giochi tra Parella e Campidoglio si rinnova tra lavori di riqualificazione, un nuovo nome e tentativi di tornare pienamente nelle mani dei residenti, scocciati da alcune brutte frequentazioni serali e notturne.

Intanto è arrivata la riqualificazione, grazie ai fondi Pnrr Piu A 15, che hanno finanziato con 3 milioni di euro le manutenzioni straordinarie di 30 aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche - di cui 24 sono aree gioco per i bambini - e alcune aree interne alle biblioteche.

Nel giardino di via Zumaglia la spesa è stata di 18 mila euro, che hanno contribuito a riparare la pavimentazione dissestata e rimuovere le barriere architettoniche, per una maggiore accessibilità, a togliere le marmette alla base degli alberi, a sostituire gli assi di 15 panchine, ad aggiungere nuovi tavoli in metallo e due cestini. Inoltre i cartelli saranno sostituiti per migliorarne la leggibilità.

"C'è stata la volontà e l'attenzione di ascoltare le esigenze del territorio espresse dai cittadini - hanno commentato il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e il coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna -. Portiamo a casa degli interventi che hanno un impatto concreto: chi vive tutti i giorni questo giardino ha notato la differenza. Questo è un giardino di prossimità che deve essere riempito di bambini e cittadini".

Oltre ai più piccoli, l'area verde è frequentata dai gruppi della vicina biblioteca "I ragazzi e le ragazze di Utøya", e proprio da loro è arrivata la richiesta di avere dei tavoli sui quali poter organizzare incontri ed eventi. Ma è la sera che il giardino cambia frequentazioni: i residenti lamentano bivacchi e spaccio dove fino a poco prima i bambini giocavano e gli anziani riposavano. Dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Maggia è arrivata la proposta di aumentare l'illuminazione pubblica, per rendere il luogo attraversato dai residenti anche durante le ore notturne e incrementare la sicurezza.

Cosa può fare la circoscrizione in merito? Il presidente Re ha spiegato che, sedendo al tavolo della sicurezza insieme a Comune, Prefettura e Questura, può chiedere che un luogo sia monitorato con più attenzione dalle forze di polizia locali e di Stato, e che aggiungerà il giardino di via Zumaglia a questo elenco.

Intanto, è in corso la nascita di un patto di collaborazione tra alcuni cittadini e la circoscrizione, per curare il verde e organizzare eventi al suo interno, in modo da renderlo più fruibile e vissuto. Area verde che, a breve, diventerà il Giardino "Ada Gobetti Prospero Marchesini", giornalista e partigiana antifascista. L'intitolazione è approvata ma l'iter ancora in corso: al momento la richiesta è ferma in Prefettura, e la circoscrizione spera che la situazione sia sbloccata entro l'anno, per farla coincidere con il centenario della morte di Piero Gobetti, marito di Ada.

Prende vita il nuovo giardino

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Francesco Capuano

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